РФ вивела ракетоносії у море та підняла "Тушки": коли очікувати пуск ракет

Країна-агресор Росія підняла в повітря стратегічну авіацію та вивела в море ракетоносій, що може свідчити про застосування ракетного озброєння.

За даними моніторингових каналів, щонайменше чотири борти Ту-95МС перебувають у районі Володимирської області та прямують до потенційних пускових рубежів у Саратовській області. До виходу в зону пуску крилатих ракет залишає близько години.

Аналітики зазначають, що до акваторії Чорного моря було виведено один надводний ракетоносій із максимально можливим залпом до восьми крилатих ракет морського базування типу "Калібр". За їхніми словами, є ймовірність додаткових виходів для бойового застосування.

За оновленою інформацією моніторингу, очікується прибуття бортів Ту-95МС на першу потенційну "пускову" локацію протягом наступних 40 хвилин. Крім того, на пускові рубежі у Брянській області вийшли літаки Ту-22М3. Не виключені додаткові пуски крилатих ракет Х-32.

"Після певного періоду останнім часом борти з Оленья знову проявляють активність", — повідомляють джерела.

Стабільно відмічаються також комунікації з боку бортів далекого сходу, що, ймовірно, вказує на підхід до пускових зон.

