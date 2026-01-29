Світла не буде в усіх областях: українцям розповіли про графіки на 30 січня

Коротко:
- Завтра, 30 січня, в Україні діятимуть графіки відключення світла
- Світло вимикатимуть протягом всієї доби в усіх регіонах
- Обмеження запроваджуються через удари РФ по енергооб’єктах
У п’ятницю, 30 січня, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть діяти графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомили в "Укренерго".
Зазначається, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться у повідомленні.
В компанії також закликали українців ощадливо споживати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.
Чому відключення світла можуть стати довшими
Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев заявляв, якщо найближчим часом додаткових генеруючих потужностей в Україні не з'явиться, то тривалість відключень електроенергії для населення зростатиме.
За його словами, масштаб і темпи цих обмежень напряму залежатимуть від ефективності активного захисту енергосистеми.
"Якщо на те, щоб відбити якусь атаку, не вистачить засобів ураження, як це було, наприклад, 9 січня, то тривалість відключень буде зростати швидше", - наголосив він.
Відключення світла - останні новини
Як повідомляв Главред, віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба говорив, що після відновлення електропостачання у будинках, де немає опалення світло відключати не будуть.
Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус заявляв, що орієнтовно з середини лютого ситуація зі світлом покращиться завдяки активізації сонячних станцій.
Водночас, Геннадій Рябцев повідомляв, що сподіватися на те, що з настанням нульових температур відключення світла стануть коротшими або припиняться, не варто.
Читайте також:
- РФ не припиняє нищити енергетику України: в ISW розкрили головну ціль ворога
- Як у Києві повертатимуть тепло і світло після атак: Шмигаль назвав рішення
- Коли можуть перестати вимикати світло: названо терміни покращення ситуації
Про компанію: "Укренерго"
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред