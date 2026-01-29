Рус
Світла не буде в усіх областях: українцям розповіли про графіки на 30 січня

Марія Николишин
29 січня 2026, 18:38
В "Укренерго" наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінитись.
Відключення світла 30 січня

Коротко:

  • Завтра, 30 січня, в Україні діятимуть графіки відключення світла
  • Світло вимикатимуть протягом всієї доби в усіх регіонах
  • Обмеження запроваджуються через удари РФ по енергооб’єктах

У п’ятницю, 30 січня, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть діяти графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомили в "Укренерго".

Зазначається, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться у повідомленні.

В компанії також закликали українців ощадливо споживати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.

Чому відключення світла можуть стати довшими

Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев заявляв, якщо найближчим часом додаткових генеруючих потужностей в Україні не з'явиться, то тривалість відключень електроенергії для населення зростатиме.

За його словами, масштаб і темпи цих обмежень напряму залежатимуть від ефективності активного захисту енергосистеми.

"Якщо на те, щоб відбити якусь атаку, не вистачить засобів ураження, як це було, наприклад, 9 січня, то тривалість відключень буде зростати швидше", - наголосив він.

Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Відключення світла - останні новини

Як повідомляв Главред, віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба говорив, що після відновлення електропостачання у будинках, де немає опалення світло відключати не будуть.

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус заявляв, що орієнтовно з середини лютого ситуація зі світлом покращиться завдяки активізації сонячних станцій.

Водночас, Геннадій Рябцев повідомляв, що сподіватися на те, що з настанням нульових температур відключення світла стануть коротшими або припиняться, не варто.

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.






