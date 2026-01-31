Шмигаль розкрив причину блекауту та строки повернення світла

Енергетики "Укренерго" працюють над відновленням електропостачання.

Зранку 31 січня сталося технологічне порушення в електроенергетичній системі України, що спричинило одночасне відключення лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між Західною та Центральною частинами України.

Унаслідок аварії спрацювали автоматичні захисти на підстанціях, а частину блоків АЄС розвантажили для стабілізації системи. Про це повідомляє міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Сьогодні о 10:42 відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між західною та центральною частинами України. Що спричинило каскадне відключення у електроенергетичній мережі України й спрацювання автоматичних захистів на підстанціях. Були розвантажені блоки атомних електростанцій", - йдеться у повідомленні. відео дня

Повідомляється, що наразі наразі у Києві, Київській, Житомирській, Харківській областях диспетчером застосовано спеціальні графіки аварійних відключень.

Зазначається, що світло буде відновлено протягом найближчих годин.

Як писав Главред, 29 січня президент США Дональд Трамп попросив російського диктатора Володимира Путіна не наносити удари по українських містах протягом тижня. Про це американський президент повідомив під час засідання уряду, яке транслював Білий дім.

Президент Зеленський подякував Сполученим Штатам за спроби домогтися припинення ударів по енергетичній інфраструктурі і висловив надію, що американській стороні вдасться цього досягти.

Як пише видання The New York Times з посиланням на радника адміністрації президента України, який говорив на умовах анонімності, так зване енергетичне перемир'я є "джентльменською угодою" між переговірниками.

Угода не одразу набула чинності. Після того, як 27 січня Росія обстріляла Одесу і пасажирський поїзд безпілотниками і ракетами, внаслідок чого загинули п'ятеро людей, російські переговорники принесли приватні вибачення.

30 січня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде дзеркально дотримуватися енергетичного перемир'я, хоча безпосередньо на переговорах в Абу-Дабі воно не обговорювалося.

Про персону: Денис Шмигаль Денис Шмигаль — український державний діяч, інженер-економіст, міністр енергетики з 14 січня 2026 року. Міністр оборони України з 17 липня 2025 року до 13 січня 2026 року. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року по 16 липня 2025 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія. Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 5 років). У 2021 році 46-річний Денис Шмигаль ввійшов у список 100 найвпливовіших українців за версією тижневика "Фокус". Прем'єр-міністру віддали 7-му сходинку рейтингу. Успіх Шмигаля пояснюють підтримкою Володимира Зеленського та ініціатив президентського офісу.

