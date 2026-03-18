Китай цинічно використовує Росію у війні з Україною: розкрито справжній задум Пекіна

Китай терпить росіян, для нього це зараз витратні матеріали, переконаний Роман Світан.

https://glavred.net/world/kitay-cinichno-ispolzuet-rf-v-voyne-s-ukrainoy-raskryt-nastoyashchiy-zamysel-pekina-10749779.html Посилання скопійоване

Китай використовує Росію

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор винищувальної авіації Роман Світан не погодився з думкою про те, що планомірне усунення РФ в Ірані та Венесуелі послаблює кремлівський режим.

"Навпаки, Росії легше. Це для неї був тягар, який зараз вона скидає Венесуела та іранський режим – той самий геморой. РФ була змушена цим гемороєм займатися, тому що іранський режим аятол мав певний вплив на Близькому Сході. Однак зникнення цього механізму покращує економічні позиції РФ, оскільки не потрібно витрачатися на всю цю нісенітницю", – підкреслив він в інтерв’ю "Главред".

відео дня

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

При цьому експерт висловив думку про те, що країні-агресору РФ вигідніше бути так званою "присоскою" у Китаю.

"Китай терпить росіян, для нього це зараз витратні матеріали. Але він при цьому не в мінусі, адже він дешевше купує російські енергоносії, продає свої товари на російському ринку тощо. Але, в принципі, Росія для Китаю – це такий самий геморой. Загалом, зараз Росія позбавляється трьох серйозних проблем для своєї економіки: Венесуели, Ірану і в перспективі – Куби. Тому Путін і розміняв ці три геморойні теми на отримання прибутку за рахунок України", – додав Гетьман.

/ Інфографіка: Главред

Раніше повідомлялося про те, що президент США Дональд Трамп поспілкувався з Сі Цзіньпіном і обговорив Україну. Вони домовилися разом працювати над врегулюванням ситуації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Китай може піти на поступки Трампу щодо російської нафти. Китай, незважаючи на свою зовнішню стабільність, здатний діяти несподівано.

Як раніше повідомляв Главред, США готують новий етап посилення санкцій проти Росії, зазначив міністр фінансів Скотт Бессент під час розмови з журналістами.

Інші новини:

Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред