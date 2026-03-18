Є незамінні: Білл Гейтс назвав три професії, які не замінить ШІ

Деякі професії дійсно опиняться під тиском технологій.

Білл Гейтс назвав три професії, які не замінить ШІ

Ви дізнаєтеся:

Які сфери не замінить ШІ

Які професії під загрозою

Штучний інтелект стрімко змінює ринок праці по всьому світу. Все більше компаній впроваджують технології ШІ, а експерти обговорюють, які професії зникнуть через штучний інтелект.

На цьому тлі співзасновник Microsoft і мільярдер Білл Гейтс зробив гучну заяву: незважаючи на розвиток технологій, є щонайменше три напрямки, які збережуть свою актуальність.

Водночас експерти зазначають: мова йде не тільки про втрату робочих місць, а й про трансформацію професій. Багато завдань автоматизуються, але з’являються нові ролі.

Які професії не замінить штучний інтелект

На думку Білла Гейтса, незважаючи на швидкий прогрес технологій, є сфери, де людина залишиться незамінною.

Програмісти

На перший погляд здається, що саме програмісти перебувають під загрозою, адже ШІ вже вміє писати код. Однак Гейтс упевнений у зворотному: програмісти будуть ще більш затребувані.

ШІ поки що не здатний створювати складні системи без участі людини. Фахівці потрібні для розробки, тестування та вдосконалення алгоритмів.

Простіше кажучи, ШІ не може повноцінно існувати без людей, які його контролюють.

Біологи та вчені

Ще одна сфера — наукові дослідження. ШІ чудово аналізує дані, але йому складно створювати нові ідеї та гіпотези. Саме тому біологи та вчені залишаються ключовими фахівцями.

На думку Гейтса, саме люди рухатимуть медицину вперед і робитимуть відкриття, використовуючи ШІ як інструмент, а не заміну.

Фахівці енергетики

Третя група — працівники енергетичного сектору. Ця галузь надто складна і вимагає прийняття відповідальних рішень.

ШІ може допомагати аналізувати дані, але людський фактор залишається вирішальним, особливо в кризових ситуаціях і при управлінні енергосистемами.

Які професії під загрозою через ШІ

Водночас низка професій дійсно може змінитися або частково зникнути.

Раніше Microsoft опублікувала список сфер, де ШІ може активно застосовуватися. Серед них:

перекладачі

журналісти

автори текстів

аналітики та статистики

Однак експерти підкреслюють: мова йде скоріше про трансформацію професій, а не їх повне зникнення.

Про джерело: Economic Times EconomicTimes.IndiaTimes.com — це один з найбільших англомовних ділових новинних сайтів Індії, онлайн-версія видання The Economic Times. Портал публікує актуальні матеріали про економіку, бізнес, фінанси, фондовий ринок, технології та політику, а також аналітичні статті та експертні думки. Сайт працює в режимі 24/7 і орієнтований як на інвесторів та підприємців, так і на широку аудиторію, яка цікавиться світовими та індійськими економічними новинами.

