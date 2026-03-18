ЗСУ зірвали весняно-літній наступ РФ на 100 км фронту: у ворога рекордні втрати

Попри інтенсивні атаки, противнику не вдалося прорвати оборону на жодній ділянці.

Війська РФ розпочали весняно-літній наступ на 100 км фронту

Головне:

Армія РФ намагалася прорвати фронт на Донецькому та Запорізькому напрямках

Окупанти використали туман і дощ як прикриття для старту весняно-літньої наступальної кампанії

ЗСУ зірвали наступ, завдавши ворогу рекордних втрат за півтори доби

Російські війська розпочали весняно-літній наступ на Донеччині та Запоріжжі, однак за півтори доби зазнали рекордних втрат - понад 900 осіб.

Попри густий туман, який мав стати прикриттям для атак, українські оборонці та сили безпілотних систем зірвали наступ на всіх напрямках. Про це повідомив Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

За його словами, 17 і 18 березня окупанти намагалися скористатися різким змінами погоди одразу на кількох ділянках фронту - Родинське-Гуляйполе, а також на Добропільському, Покровському та Гуляйпільському напрямках.

Ще до опівночі перші інфільтровані групи російських військових потрапили під удар українських дронів, унаслідок чого було знищено понад сотню солдатів.

Негода і запланований наступ підштовхнули росіян до відновлення штурмових дій. Зазначається, що у вівторок вдосвіта, 17 березня, росіяни пішли у масований наступ, залучивши піхоту, бронетехніку, мотоцикли та навіть кінні підрозділи. Атаки відбувалися одночасно на понад десяти ділянках фронту.

Проте українські сили завдали противнику нищівних втрат - понад 500 осіб лише за добу (292 - вбитих та 221-порнених).

Бойові дії тривали й у ніч на 18 березня. Попри меншу інтенсивність, станом на полудень цього дня російські війська втратили ще 277 солдатів (141-вбитий та 136-поранених). Загалом за півтори доби втрати противника перевищили 900 осіб.

"Мадяр" наголосив, що жодна з ділянок на відрізку у 100 кілометрів не була прорвана ворогом.

"900 за півтори доби - це дещо нова відмітка. Честь, Джентельмени пташиної субкультури СБС. Суміжники бпс-дронарі бригад теж жирно попрацювали. А боронці на землі були неперевершені – жодної ділянки за півтори доби на вищезгаданому відтинку противник не протис, - написав Роберт Бровді.

Як писав Главред, українські воїни продовжують зривати плани російських окупантів щодо весняно-літнього наступу. Попри чисельну перевагу противника та постійний тиск, Сили оборони успішно відкидають ворога з позицій. Бійці ЗСУ просунулися на напрямках Костянтинівка - Дружківка та Новопавлівка.

Нагадаємо, армія РФ має територіальні успіхи на території Сумської області. Окупанти просунулись на південь від Яблунівки Юнаківської громади. Площа захопленої території складає близько 5 км². Таким чином, "червона зона" з позначкою "окуповано" у цьому районі збільшилася з 239,79 км² до 244,25 км².

Крім того, війська РФ протягом останніх тижнів помітно активізували наступальні дії на Запорізькій ділянці фронту. Інтенсивність атак там уже подекуди перевищує рівень боїв у районі Покровська, який тривалий час залишався одним із найгарячіших.

Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Про персону: хто такий "Мадяр" Бровді Роберт Йо́сипович (позивний "Мадяр") — український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України). До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проєктом "Гранум", співзасновник арт-фундації "БровдіАрт". З січня 2024 року підрозділ "Птахи Мадяра" разом з Робертом Броуді був перекинутий на Харківський напрямок, для посилення Вовчанського з'єднання.

