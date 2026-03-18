Читати російською
ЗСУ зірвали весняно-літній наступ РФ на 100 км фронту: у ворога рекордні втрати

Інна Ковенько
18 березня 2026, 15:03
Попри інтенсивні атаки, противнику не вдалося прорвати оборону на жодній ділянці.
Війська РФ розпочали весняно-літній наступ на 100 км фронту
Головне:

  • Армія РФ намагалася прорвати фронт на Донецькому та Запорізькому напрямках
  • Окупанти використали туман і дощ як прикриття для старту весняно-літньої наступальної кампанії
  • ЗСУ зірвали наступ, завдавши ворогу рекордних втрат за півтори доби

Російські війська розпочали весняно-літній наступ на Донеччині та Запоріжжі, однак за півтори доби зазнали рекордних втрат - понад 900 осіб.

Попри густий туман, який мав стати прикриттям для атак, українські оборонці та сили безпілотних систем зірвали наступ на всіх напрямках. Про це повідомив Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

За його словами, 17 і 18 березня окупанти намагалися скористатися різким змінами погоди одразу на кількох ділянках фронту - Родинське-Гуляйполе, а також на Добропільському, Покровському та Гуляйпільському напрямках.

Ще до опівночі перші інфільтровані групи російських військових потрапили під удар українських дронів, унаслідок чого було знищено понад сотню солдатів.

Негода і запланований наступ підштовхнули росіян до відновлення штурмових дій. Зазначається, що у вівторок вдосвіта, 17 березня, росіяни пішли у масований наступ, залучивши піхоту, бронетехніку, мотоцикли та навіть кінні підрозділи. Атаки відбувалися одночасно на понад десяти ділянках фронту.

Проте українські сили завдали противнику нищівних втрат - понад 500 осіб лише за добу (292 - вбитих та 221-порнених).

Бойові дії тривали й у ніч на 18 березня. Попри меншу інтенсивність, станом на полудень цього дня російські війська втратили ще 277 солдатів (141-вбитий та 136-поранених). Загалом за півтори доби втрати противника перевищили 900 осіб.

"Мадяр" наголосив, що жодна з ділянок на відрізку у 100 кілометрів не була прорвана ворогом.

"900 за півтори доби - це дещо нова відмітка. Честь, Джентельмени пташиної субкультури СБС. Суміжники бпс-дронарі бригад теж жирно попрацювали. А боронці на землі були неперевершені – жодної ділянки за півтори доби на вищезгаданому відтинку противник не протис, - написав Роберт Бровді.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Як писав Главред, українські воїни продовжують зривати плани російських окупантів щодо весняно-літнього наступу. Попри чисельну перевагу противника та постійний тиск, Сили оборони успішно відкидають ворога з позицій. Бійці ЗСУ просунулися на напрямках Костянтинівка - Дружківка та Новопавлівка.

Нагадаємо, армія РФ має територіальні успіхи на території Сумської області. Окупанти просунулись на південь від Яблунівки Юнаківської громади. Площа захопленої території складає близько 5 км². Таким чином, "червона зона" з позначкою "окуповано" у цьому районі збільшилася з 239,79 км² до 244,25 км².

Крім того, війська РФ протягом останніх тижнів помітно активізували наступальні дії на Запорізькій ділянці фронту. Інтенсивність атак там уже подекуди перевищує рівень боїв у районі Покровська, який тривалий час залишався одним із найгарячіших.

Гуляйполе
Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Про персону: хто такий "Мадяр"

Бровді Роберт Йо́сипович (позивний "Мадяр") — український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України).

До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проєктом "Гранум", співзасновник арт-фундації "БровдіАрт".

З січня 2024 року підрозділ "Птахи Мадяра" разом з Робертом Броуді був перекинутий на Харківський напрямок, для посилення Вовчанського з'єднання.

війна в Україні новини Запоріжжя російський наступ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Долар і євро стрімко полетіли вниз: свіжий курс валют на 19 березня

Долар і євро стрімко полетіли вниз: свіжий курс валют на 19 березня

15:51Економіка
ЗСУ зірвали весняно-літній наступ РФ на 100 км фронту: у ворога рекордні втрати

ЗСУ зірвали весняно-літній наступ РФ на 100 км фронту: у ворога рекордні втрати

15:03Фронт
По всій Україні почали відключати світло: в яких областях графіки не діють

По всій Україні почали відключати світло: в яких областях графіки не діють

12:54Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
Помітна економія на бензині: водіїв закликали прибрати з машини одну річ

Помітна економія на бензині: водіїв закликали прибрати з машини одну річ

Секрет сірникової коробки в СРСР: чому її розмір контролювали на державному рівні

Секрет сірникової коробки в СРСР: чому її розмір контролювали на державному рівні

Ситуація загострюється: ворог просунувся на ключовій ділянці фронту

Ситуація загострюється: ворог просунувся на ключовій ділянці фронту

Як сказати українською "бодрствовать": більшість навіть не здогадується

Як сказати українською "бодрствовать": більшість навіть не здогадується

Коли садити картоплю, щоб зібрати рекордний урожай: експерти назвали найкращі дати

Коли садити картоплю, щоб зібрати рекордний урожай: експерти назвали найкращі дати

Останні новини

15:57

"Фото з майбутнього": чоловік заявив, що побував у 2118 році

15:52

"Це негарно": українська актриса обурилася, почувши російську мову в школі свого сина

15:51

Долар і євро стрімко полетіли вниз: свіжий курс валют на 19 березня

15:28

Путіністка Корольова зі сцени оголосила стать майбутньої дитини

15:22

Чому ніхто не бачив голуб'ят: відповідь виявилася простішою, ніж здається

План наступу Росії зірваний, 2027-й буде вирішальним у війні – КоваленкоПлан наступу Росії зірваний, 2027-й буде вирішальним у війні – Коваленко
15:03

ЗСУ зірвали весняно-літній наступ РФ на 100 км фронту: у ворога рекордні втрати

14:55

Китайський гороскоп на завтра, 19 березня: Тиграм — стрес, Козлам — позитив

14:52

Європейські лідери мають брати приклад з Кирила Буданова — західні аналітики

14:50

Путіністку Доліну жорстоко принизили в Росії її ж глядачі

14:45

"Технологія Буданова": як голова ОП змінює ставлення суспільства до влади

14:38

Синоптикиня прогнозує відчутне похолодання на Житомирщині: доки триватиме

14:34

Ніхто не помітив під звичайним будинком ядерний бункер: що там знайшли

14:06

На Рівненщину йде похолодання: синоптики попереджають про різку зміну погоди

13:57

Важливо звернути увагу ще в магазині: що означає шифр на курячих яйцях

13:56

Чому магазинні яблука блищать: чим їх покривають

13:31

Сім'я на даху: дивний малюнок доньки змусив батька занепокоїтисяВідео

13:28

Київстар ТБ розширює лінійку власних серіалів: вже восени відбудеться три премʼєри, зйомки першої стартували днями

13:17

Після першої ложки не відірватися: шикарний салат "Червона шапочка"

13:15

Контрнаступ ЗСУ: експерт розповів, як вдалося звільнити майже всю Дніпропетровщину

12:55

Набридли оси у дворі - простий спосіб відлякати їх назавжди

Реклама
12:54

По всій Україні почали відключати світло: в яких областях графіки не діють

12:52

В 250 гривень вже не вкластись: в Україні дорожчає популярний овоч

12:49

Війна в Україні триватиме: названо реальні терміни укладення миру з РФ

12:23

Росія саботує обмін полоненими: експерт розповів, чого боїться Кремль

12:20

В Росії підняли бунт і закликають судити Путіна як воєнного злочинця

12:06

Кущі будуть гнутися під вагою плодів: що покласти під кущі полуниці навесніВідео

12:03

РФ цинічно обстріляла Харків: є загиблий та поранені - що відомо

11:57

Жінка купила "цуценя", яке жодного разу не гавкало: ким виявилася тварина

11:56

Україну накриють дощі та мокрий сніг, але невдовзі потеплішає: синоптикиня назвала дату

11:44

Чи варто будувати високі грядки - реальні недоліки методу

11:41

У Харкові терміново оголосили I рівень небезпеки: яка погода буде в місті

11:19

В Одесі море пожовкло та дивно пахне, екологи б'ють на сполох: у чому причинаВідео

11:13

Армія РФ намагається взяти під контроль нову ділянку фронту: яка тактика окупантів

11:05

ВООЗ б’є на сполох: війна в Ірані може призвести до ядерної катастрофи світового масштабу

11:04

ЗСУ можуть вийти за адмінкордони ключової області і почати зачистку - експерт

10:40

Чим шалот відрізняється від звичайної цибулі: що краще посадити у 2026 роціВідео

10:31

Білорусь навчає мігрантів боротьбі з прикордонниками Євросоюзу - голова СБ Латвії

10:30

Постачання армії РФ на важливому напрямку заблоковано: відбулася вогняна диверсія

10:20

Українські бренди Sherlock Secrets та Tea Moments представлять країну на Food & Drink Expo у Великій Британії новини компанії

10:19

Жорстоке вбивство Комарова на Балі: Інтерпол назвав імена підозрюваних - деталіФото

Реклама
10:15

Гороскоп Таро на завтра, 19 березня: Терезам — важливі рішення, Рибам — перемога

10:09

РФ завдала удару по Одещині, спалахнула пожежа на важливому об'єкті: що відомоФото

09:55

"Лежу": у Тодоренко — нові проблеми зі здоров’ям

09:29

В Італії скасували виступ улюбленої балерини Путіна

09:27

Погода різко зміниться: де в Україні пройдуть дощі зі снігом і стане холодно

09:26

Чому 19 березня не можна носити порваний одяг і байдикувати: яке свято

09:01

Час збирати плоди: кому із знаків зодіаку чекати багатства вже в березні

09:01

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 18 березня (оновлюється)

08:34

Ризикований план США: чому Трампу потрібно завершення війни в Україні — Politico

08:25

"Україна здивує багатьох": "Флеш" розповів про плани операторів дронів у морі

