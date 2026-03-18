Зняття санкцій з Росії і переговори України з Іраном - Зеленський зробив гучні заяви

РФ зацікавлена у затягуванні війни в Ірані, бо виграє від зростання цін на енергоресурси і спрямовує ці кошти на війну проти України, сказав президент.

Зеленський попередив про нові ризики для України у війні

18 березня 2026 року президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Мадрида провів спільну пресконференцію з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом на якій сторони обговорили подальшу військову підтримку України, посилення санкцій проти Росії та координацію позицій союзників на тлі нових глобальних викликів через війну на Близькому Сході.

Главред зібрав основні заяви Зеленського в рамках пресконференції, яку транслював Офіс президента України.

Про що говорили на переговорах

Президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів із прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом повідомив про підписання нових оборонних угод між Україною, Іспанією та представниками приватного сектору обох країн. За його словами, також спостерігається прогрес у розвитку економічної та інфраструктурної співпраці, зокрема у сфері залізничного сполучення, а гуманітарна й дипломатична взаємодія між державами продовжується.

"Я дуже сподіваюся, що ми реалізуємо всі наші проєкти, все про що ми домовляємось, що це не будуть тільки підписи, я впевнений в цьому. І ми будемо зі свого боку, державного боку, постійно за цим слідкувати. Я дуже вірю в спільне виробництво між нашими країнами", - повідомив він.

Глава держави зазначив, що розпочав візит із відвідування іспанського оборонного підприємства, підкресливши, що Україна разом із урядом Іспанії та місцевими компаніями працює над подальшим технологічним розвитком оборонних спроможностей обох країн. Українська сторона готова ділитися набутим під час війни досвідом, зокрема у сфері використання дронів та інших сучасних рішень.

Водночас іспанська оборонна промисловість має можливості постачати Україні необхідні боєприпаси, радари та техніку, і відповідні домовленості вже опрацьовуються на рівні команд. Підписані угоди покликані розширити цю співпрацю.

Зеленський також подякував Іспанії за підтримку, зазначивши, що вона однією з перших у Європі спрямувала фінансування в межах оборонної програми Safe для підтримки виробництва та допомоги Україні. Сторони погодили перелік продукції, яка виготовлятиметься в рамках цієї програми, а також домовилися працювати над тим, щоб кошти Safe використовувалися і для розвитку виробництва безпосередньо в Україні.

Окремо президент відзначив співпрацю у сфері інфраструктури, зокрема підписання грантової угоди між іспанською компанією TRIA та "Укрзалізницею", що дасть змогу розширити логістичні можливості України та посилити зв’язки з Євросоюзом і європейськими партнерами. Він також подякував Іспанії за стабільну підтримку України, зокрема у питаннях євроінтеграції, санкцій проти Росії та забезпечення безпекових і фінансових гарантій.

Яка ціль російських ударів по Україні – яку нову тактику застосовує РФ

"Ми приділили сьогодні значну увагу з прем'єр-міністром саме захисту неба. Війна Росії проти України триває так само жорстко, вона триває і продовжується, на жаль, так само жорстко, як і раніше. Фактично, щонайменше 5-6 разів на місяць росіяни завдають масових ударів по нашій інфраструктурі, а дрони і ракети прилітають кожного дня", - вказав він.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі та українських містах, дедалі активніше застосовуючи балістичні ракети — йдеться про десятки таких ударів щомісяця, а також про значну кількість крилатих ракет і більш руйнівні безпілотники.

У зв’язку з цим він наголосив на постійній потребі у посиленні протиповітряної оборони та забезпеченні її необхідними ракетами, підкресливши, що це є безперервним завданням. Зеленський зазначив, що попередні переговори з прем’єр-міністром Іспанії були результативними, а сама Іспанія зробила вагомий внесок у зміцнення української ППО.

Він також повідомив про обговорення нових проєктів, зокрема участі Іспанії у підтримці відповідних ініціатив, а також загальноєвропейської програми PURL, яка має критичне значення для України, оскільки дозволяє закуповувати необхідні ракети для систем Patriot. Зеленський наголосив, що наразі це фактично безальтернативний варіант для захисту неба.

"Ми активно працюємо, щоб в Європі було своє сильне виробництво антибалістичних систем, і я впевнений, що буде результат в цьому. Але це, на жаль, час. Потрібен час. Захист життя очікувати не може, і росіяни не припиняють своїх ударів і не припиняють своїх ударів навіть тоді, коли ми активізуємося в дипломатичному напрямку. Тому ми так цінуємо кожен європейський внесок", - додав він.

Як війна на Близькому Сході впливає на Україну

Президент Володимир Зеленський заявив, що війна на Близькому Сході суттєво впливає на глобальну ситуацію, зокрема на Європу та Україну. За його словами, через це партнери не можуть збільшити обсяги постачання озброєння в межах ініціативи PURL, оскільки значна частина ракет перенаправляється до цього регіону.

"Але ніхто не зупинив постачання в Україну. І ми маємо всі ці партії. Так, звичайно, ми боїмося, що їх стане менше, як я вже казав. Так, але зараз вони у нас є. Але, звичайно, я почав спілкуватися з європейцями щодо того, на що ми можемо розраховувати у випадку дефіциту, великого дефіциту. Тобто, у нас завжди є дефіцит ракет ППО, але я маю на увазі, що якщо у нас виникнуть питання щодо того, на які країни ми можемо розраховувати", - вказав він.

Він зазначив, що попри складнощі, Україна шукає вихід, зокрема через розвиток інших напрямів військової підтримки. Зеленський підкреслив, що країна активно нарощує власне виробництво, особливо дронів, і не має дефіциту в цій сфері. Водночас альтернативою є збільшення фінансування для розширення виробництва як в Україні, так і у співпраці з європейськими партнерами. Він звернув увагу на необхідність розблокування значних фінансових ресурсів, що дозволило б посилити виробничі можливості.

"Я думаю, що для всієї Європи нам потрібно знайти альтернативи "Патріоту" – тобто протиракетним системам, знайти їх, побудувати, виробляти. Так, і я знаю, що в цьому напрямку є деякі невеликі кроки, і в цьому – так, я сподіваюся, що вони будуть успішними", - заявив він.

Нові деталі допомоги України країнам Близького Сході

Окремо президент торкнувся питання експорту оборонних технологій, пояснивши, що постачання лише дронів є недостатнім без відповідного програмного забезпечення, інженерної підтримки, технологічних команд і підготовлених фахівців. Він наголосив, що навіть країни Близького Сходу, які мають сучасні системи протиповітряної оборони, такі як Patriot і THAAD, стикаються з труднощами у повному захисті цивільного населення та критичної інфраструктури.

"Цього недостатньо. Потрібні швидкі рішення. Швидкі рішення — це не лише дрони. Ось чому ми просимо не лише експортувати або не лише знайти спосіб, як придбати 10 000 або сотні цих дронів та перехоплювачів. Ми говоримо про рішення між урядами, а потім приватний сектор має над цим працювати, бо потрібна урядова команда, команда військових експертів", - резюмує він.

Як Іран допомагає РФ

Президент Володимир Зеленський пояснив, що Україна оперативно відреагувала на події на Близькому Сході та допомогу в захисті цивільного населення, оскільки добре пам’ятає власний досвід перших днів війни, коли країна залишалася без належної підтримки під ракетними ударами. За його словами, саме тому питання захисту мирних людей є пріоритетним.

Водночас він зазначив, що Україна не може мати позитивних відносин із Іраном, адже від початку повномасштабної війни неодноразово намагалася налагодити контакти, щоб зупинити постачання зброї Росії, однак ці зусилля не дали результату.

"Вони пішли далі. Крім партій Шахедів, вони їх навчали атакувати наших людей. Далі вони передавали іншу зброю: артилерію, ракети тощо. Після всього цього іранська сторона сказала, що постачань більше не буде, але вони передали їм (росіянам, - ред.) ліцензії та допомогли побудувати два великих заводи з виробництва дронів", - розповів він.

Найгірша зима для України

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Росія наразі досягла рівня, коли під час масованих атак за одну ніч застосовує від 350 до 500 дронів, що призводить до значних руйнувань. За його словами, внаслідок таких ударів люди залишалися без електроенергії, води та опалення.

Він нагадав, що перша зима повномасштабної війни була особливо важкою, адже тоді в Україні вперше за роки незалежності стався масштабний блекаут, спричинений цілеспрямованими ударами по енергетичній інфраструктурі. Ключову роль у цих атаках відігравали іранські дрони Шахед.

Зеленський підкреслив, що через це Україна не може мати позитивного ставлення до режиму, який сприяв таким ударам. Водночас він зазначив, що саме ці атаки змусили Україну здобути досвід протидії далекобійним дронам, яким вона нині ділиться з країнами Близького Сходу, допомагаючи їм у питаннях захисту.

Зеленський про 90 мільярдів

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час переговорів із прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом обговорив необхідність розблокування пакета допомоги для України обсягом 90 мільярдів євро. За його словами, Іспанія підтримує це рішення, адже йдеться не лише про фінанси, а й про принцип справедливості, який має діяти в Європі.

Він пояснив, що цей пакет формувався у контексті використання заморожених російських активів, які повинні бути спрямовані на захист України та її відновлення. Водночас рішення про їхню повну передачу поки не ухвалено, натомість створено механізм фінансової підтримки на основі їх замороження, що також є важливим для України. Зеленський наголосив на необхідності якнайшвидшого запуску цього пакета та висловив сподівання на ефективну реалізацію рішень з боку ЄС, підкресливши, що це безпосередньо впливає на безпеку людей.

"Завтра в Брюсселі зустрічаються лідери Європейського Союзу, і саме там, на мій погляд, головне питання, принаймні для нас, головне питання, це ці 90 мільярдів. Ми дуже розраховуємося, що країни ЄС знайдуть підходи, як вирішити це питання, тому що домовленість була укладена ще до кінця 2025 року, а це вже перегляд домовленості. Тому це несправедливо, і на мій погляд, будуть знайдені відповідні аргументи. Я знаю, що більшість країн, майже всі, розуміють, що це нечесне абсолютно блокування. Альтернативи 90 мільярдів немає. Можуть бути альтернативи форм фінансування, а альтернативи посилювати нашу армію, її просто немає", - наголосив президент України.

Президент також відзначив важливість подальшої двосторонньої співпраці з Іспанією, зокрема у сфері технологій, виробництва дронів, розвитку далекобійних ударних можливостей, систем протиповітряної оборони, високоточної зброї та радарів. Окремо він наголосив на значенні артилерії, зокрема боєприпасів калібру 155 мм, а також засобів захисту енергетичної інфраструктури, включно з системами Gepard і необхідними до них боєприпасами.

Як зняття санкцій з Росії вплине на хід війни

Під час обговорення президенту Володимиру Зеленському поставили запитання про те, чи вплине можливе зняття санкцій США та обмежень на продаж російської нафти на перебіг війни в Україні, а також згадали заяву Бельгії про готовність вести діалог із Росією заради дешевших енергоносіїв.

У відповідь Зеленський зазначив, що Росія вже на початку війни на Близькому Сході отримала значні прибутки від зростання цін на енергоресурси, заробивши близько 10 мільярдів доларів лише за перші два тижні. За його словами, ці кошти надалі спрямовуються на виробництво озброєння, яке, зокрема, використовується проти України.

"Тому Росії вигідна довга війна, а всі інші країни повинні робити все, щоб війна не закінчилася", - резюмує він.

Вам також може бути цікаво:

