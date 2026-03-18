"Це негарно": українська актриса обурилася, почувши російську мову в школі свого сина

Коротко:
- Актриса пропонує мотивувати дітей використовувати українську мову
- Особливе здивування у актриси викликала реакція педагогів на російську мову
Українська актриса Анна Саліванчук різко відреагувала на використання російської мови в школі, де навчається її старший син Гліб. Своє обурення Саліванчук опублікувала в Instagram у stories.
За її словами, через повітряну тривогу початок занять трохи затримався, і поки діти збиралися, вона почула, що більшість із них спілкуються російською мовою. Актриса зробила зауваження, підкресливши, що в нинішніх умовах це недоречно.
"Я почула, що всі розмовляють російською мовою. Я зробила зауваження, сказала, що так не можна, це негарно, четвертий рік війни...", - обурилася Саліванчук.
Саліванчук зізналася, що це викликало у неї сильне обурення, і вона вирішила обговорити ситуацію з вчителями. Вона запропонувала посилити контроль — аж до введення дисциплінарних заходів, щоб мотивувати дітей використовувати українську мову.
Особливе здивування у актриси викликала реакція педагогів. За її словами, ті пояснили, що деякі батьки виступають проти подібних обмежень і наполягають на праві дітей розмовляти російською мовою.
"Підходжу до вчителів, кажу, що потрібно ставити їм якісь двійки, давати домашні завдання, щоб вони розуміли, що так просто не можна. І що мені кажуть вчителі? Що батьки наших учнів йдуть до директора школи і кажуть, що так не можна і що діти мають право розмовляти російською. Що? Дорогі батьки, особливо наші однокласники, ви можете мене ненавидіти, але ні! Четвертий рік війни і "яка різниця"? Велика! Люди вмирають!" - ще більше обурилася артистка.
Зазначимо, як повідомляв Главред, Лариса Доліна, яка в захваті від терористичного вторгнення РФ в Україну і потрапила в неприємний судовий розгляд, більше не є улюбленицею глядачів Росії.
Раніше також російська ведуча Регіна Тодоренко, яка родом з України, але зрадила рідну країну і продовжує заробляти рублі в РФ, поділилася черговими проблемами зі здоров'ям.
Вас також може зацікавити:
- "Схожі один на одного": Денисенко висловилася про стосунки Цимбалюка
- Вдова Адама розплакалася через запитання журналістки про чоловіка
- "Це лякає": подруга Спірс розповіла про стан співачки
Про особу: Анна Саліванчук
Анна Валеріївна Саліванчук – українська актриса театру та кіно, повідомляє Вікіпедія. Актриса Київського академічного драматичного театру на Подолі. У 2006 році закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого.
