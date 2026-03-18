"Це негарно": українська актриса обурилася, почувши російську мову в школі свого сина

Актриса Анна Саліванчук дізналася, що більшість дітей у школі її сина спілкуються російською мовою.

Анна Саліванчук емоційно висловилася щодо російськомовних дітей

Українська актриса Анна Саліванчук різко відреагувала на використання російської мови в школі, де навчається її старший син Гліб. Своє обурення Саліванчук опублікувала в Instagram у stories.

За її словами, через повітряну тривогу початок занять трохи затримався, і поки діти збиралися, вона почула, що більшість із них спілкуються російською мовою. Актриса зробила зауваження, підкресливши, що в нинішніх умовах це недоречно.

"Я почула, що всі розмовляють російською мовою. Я зробила зауваження, сказала, що так не можна, це негарно, четвертий рік війни...", - обурилася Саліванчук.

Саліванчук зізналася, що це викликало у неї сильне обурення, і вона вирішила обговорити ситуацію з вчителями. Вона запропонувала посилити контроль — аж до введення дисциплінарних заходів, щоб мотивувати дітей використовувати українську мову.

Особливе здивування у актриси викликала реакція педагогів. За її словами, ті пояснили, що деякі батьки виступають проти подібних обмежень і наполягають на праві дітей розмовляти російською мовою.

"Підходжу до вчителів, кажу, що потрібно ставити їм якісь двійки, давати домашні завдання, щоб вони розуміли, що так просто не можна. І що мені кажуть вчителі? Що батьки наших учнів йдуть до директора школи і кажуть, що так не можна і що діти мають право розмовляти російською. Що? Дорогі батьки, особливо наші однокласники, ви можете мене ненавидіти, але ні! Четвертий рік війни і "яка різниця"? Велика! Люди вмирають!" - ще більше обурилася артистка.

Про особу: Анна Саліванчук Анна Валеріївна Саліванчук – українська актриса театру та кіно, повідомляє Вікіпедія. Актриса Київського академічного драматичного театру на Подолі. У 2006 році закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого.

