Відключення світла 6 січня: в Укренерго розкрили, де не буде світла у вівторок

Ситуація в енергосистемі може змінюватися, а час і обсяг застосування відключень за конкретною адресою слід уточнювати.

Відключення світла 6 січня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

Внаслідок атак РФ в енергосистемі значний дефіцит

Укренерго вводить графіки вимкнення світла на 6 січня

Обмеження застосовуватимуться у всіх регіонах

У вівторок, 6 січня, в Україні вводять графіки погодинних відключень та графіки обмежень потужності для промислових та побутових споживачів.

Світло вимикатимуть у всіх регіонах. Про це повідомили в Укренерго.

За даними компанії, причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.

В компанії попереджають, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватись, тому українцям рекомендують стежити за оновленнями на офіційних сторінках своїх обленерго.

"Коли електроенергія з’являється за графіком - будь ласка, споживайте її ощадливо!", - йдеться у повідомленні.

Якими будуть відключення світла взимку - прогноз експерта

Як писав Главред, за словами Юрія Корольчука, співзасновника Інституту енергетичних стратегій, українцям слід готуватися до того, що графіки відключень електроенергії залишатимуться чинними щонайменше до початку весни.

Експерт підкреслює, що навіть якщо ракетні удари припиняться і настане період спокою для проведення ремонтів, суттєвого покращення роботи генерації та енергомереж до кінця зимового сезону очікувати не варто.

Вимкнення світла в Україні - останні новини

Як писав Главред, у новорічну ніч російські окупаційні війська завдали удару по енергооб'єктах України. Загалом ворог запустив по Україні понад 200 ударних БпЛА.

Нагадаємо, що у разі продовження російських терористичних ударів по енергетичних об'єктах України ситуація в енергосистемі зможе стабілізуватись на початку весни. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Також українцям варто готуватися до того, що графіки відключень електроенергії збережуться щонайменше до початку весни. Суттєвого покращення ситуації в енергосистемі до завершення зимового періоду не очікується.

Графіки відключення світла / Інфографика: Главред

