Можливі зміни протягом дня: як вимикатимуть світло 16 січня

В Укренерго наголосили, що ситуація в енергосистемі залишається напруженою та потребує ощадного споживання.

16 січня запроваджуються погодинні відключення світла по всіх регіонах України / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Коротко:

В Україні 16 січня запроваджують графіки відключень світла

Обмеження пов’язані з наслідками ракетно-дронових атак

Ситуація в енергосистемі напружена та може змінюватися протягом дня

У п’ятницю, 16 січня, в усіх регіонах України запроваджуються графіки погодинних відключень електроенергії для населення та графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Причини обмежень

Як зазначають у компанії, обмеження пов’язані з наслідками російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти. Через це енергосистема залишається напруженою, і ситуація може змінюватися протягом дня.

"Час та обсяг відключень за вашою адресою уточнюйте на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Укренерго закликає споживати електроенергію ощадливо, особливо коли вона з’являється за графіком", — наголосили в компанії.

Енергетики радять стежити за оновленнями графіків на сайтах обленерго та у соцмережах компаній, оскільки зміни можуть відбуватися протягом дня у зв’язку з оперативною ситуацією в енергетиці.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Коли відключення світла можуть стати тривалішими - експерт

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк попередив, що через посилення морозів відключення світла в Україні можуть тривати довше.

За його словами, сильні та затяжні морози можуть спричинити запровадження додаткової черги відключень електроенергії.

"З неділі очікується зниження температури, а тривалі низькі температурні режими створюють додаткове навантаження на енергосистему, перш за все через погодні умови", – наголосив Нагорняк.

Відключення світла - останні новини України

Як повідомляв Главред, в результаті ворожих нічних ударів по енергетичній інфраструктурі країни знеструмлені споживачі в Житомирській та Харківській областях.

Крім того, складнішої ситуації з енергетикою в Києві ще не було. Про це заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в коментарі BIHUS Info.

Нагадаємо, що через серйозні наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі України ухвалено рішення запровадити надзвичайний стан в енергетиці.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

