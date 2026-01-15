Можливі зміни протягом дня: як вимикатимуть світло 16 січня

Коротко:
- В Україні 16 січня запроваджують графіки відключень світла
- Обмеження пов’язані з наслідками ракетно-дронових атак
- Ситуація в енергосистемі напружена та може змінюватися протягом дня
У п’ятницю, 16 січня, в усіх регіонах України запроваджуються графіки погодинних відключень електроенергії для населення та графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомили в НЕК "Укренерго".
Причини обмежень
Як зазначають у компанії, обмеження пов’язані з наслідками російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти. Через це енергосистема залишається напруженою, і ситуація може змінюватися протягом дня.
"Час та обсяг відключень за вашою адресою уточнюйте на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Укренерго закликає споживати електроенергію ощадливо, особливо коли вона з’являється за графіком", — наголосили в компанії.
Енергетики радять стежити за оновленнями графіків на сайтах обленерго та у соцмережах компаній, оскільки зміни можуть відбуватися протягом дня у зв’язку з оперативною ситуацією в енергетиці.
Коли відключення світла можуть стати тривалішими - експерт
Народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк попередив, що через посилення морозів відключення світла в Україні можуть тривати довше.
За його словами, сильні та затяжні морози можуть спричинити запровадження додаткової черги відключень електроенергії.
"З неділі очікується зниження температури, а тривалі низькі температурні режими створюють додаткове навантаження на енергосистему, перш за все через погодні умови", – наголосив Нагорняк.
Відключення світла - останні новини України
Як повідомляв Главред, в результаті ворожих нічних ударів по енергетичній інфраструктурі країни знеструмлені споживачі в Житомирській та Харківській областях.
Крім того, складнішої ситуації з енергетикою в Києві ще не було. Про це заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в коментарі BIHUS Info.
Нагадаємо, що через серйозні наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі України ухвалено рішення запровадити надзвичайний стан в енергетиці.
Про компанію: "Укренерго"
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
