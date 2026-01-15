Світло вимикатимуть хвилями - нові графіки для Запорізької області на 16 січня

У Запоріжжі та Запорізькій області 16 січня діятимуть погодинні графіки відключень електроенергії, запроваджені для стабілізації роботи енергосистеми.

Відключення світла Запоріжжя - нові графіки для Запорізької області на 16 січня / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДТЕК

В Запорізькій області 16 січня будуть застосовуватись графіки відключення світла

Обмеження для промисловості будуть діяти в повному обсязі

Завтра, 16 січня на території Запоріжжя та Запорізької області буде запроваджено графіки погодинних відключень електроенергії, які будуть діяти протягом всього дня. Про це повідомляє Запоріжжяобленерго.

За розпорядженням НЕК "Укренерго" для стабілізації роботи Об’єднаної енергосистеми 16 січня в Запорізькій області запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Час знеструмлень визначатиметься за чергами та підчергами з урахуванням пів години, необхідної для перемикань.

Також з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) в повному обсязі (5 черг).

Графіки відключень світла Запорізька область 16 січня / Скріншот

Відключення світла 16 січня Запорізька область черга 1.1

1.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Відключення світла 16 січня Запорізька область черга 1.2

1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Відключення світла 16 січня Запорізька область черга 2.1

2.1: 00:00 - 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Відключення світла 16 січня Запорізька область черга 2.2

2.2: 00:00 - 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Відключення світла 16 січня Запорізька область черга 3.1

3.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Відключення світла 16 січня Запорізька область черга 3.2

3.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Відключення світла 16 січня Запорізька область черга 4.1

4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Відключення світла 16 січня Запорізька область черга 4.2

4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Відключення світла 16 січня Запорізька область черга 5.1

5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Відключення світла 16 січня Запорізька область черга 5.2

5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Відключення світла 16 січня Запорізька область черга 6.1

6.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Відключення світла 16 січня Запорізька область черга 6.2

6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

"Якщо матимемо нові вказівки від НЕК "Укренерго", відповідним чином перероблятимемо графік та інформуватимемо вас про зміни на наших інформаційних ресурсах протягом робочого дня та на нашому сайті у цілодобовому режимі", - йдеться у повідомленні Запоріжжяобленерго.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як знайти свою групу відключень Запорізька область

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запорізькій області можна за посиланням.

Як знайти свою групу відключень місто Запоріжжя

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запоріжжі можна за посиланням.

Як знайти групу відключень Запорізький район

Дізнатись свою групу відключень у Запорізькому районі можна за посиланням.

Чому немає світла Запоріжжя

Дізнатися причину відсутності електропостачання по м. Запоріжжя можна за посиланням.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, енергетична система України працює в надзвичайно складних умовах через масовані російські атаки та найхолоднішу зиму за останні два десятиліття. У зв’язку з кризою в галузі уряд продовжує реалізовувати комплекс рішень для мінімізації її наслідків, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

У п’ятницю, 16 січня, через дефіцит електроенергії обмеження запроваджуються для всіх категорій споживачів у Львові та Львівській області — відключення триватимуть упродовж усього дня. Про це повідомили в "Львівобленерго".

16 січня по всій території України діятимуть погодинні графіки відключень для населення, а для підприємств застосовуватимуться обмеження потужності, повідомили в НЕК "Укренерго".

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

