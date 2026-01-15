Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Енергетика

Світло вимикатимуть хвилями - нові графіки для Запорізької області на 16 січня

Юрій Берендій
15 січня 2026, 21:21оновлено 15 січня, 22:46
1213
У Запоріжжі та Запорізькій області 16 січня діятимуть погодинні графіки відключень електроенергії, запроваджені для стабілізації роботи енергосистеми.
Світло вимикатимуть хвилями - нові графіки для Запорізької області на 16 січня
Відключення світла Запоріжжя - нові графіки для Запорізької області на 16 січня / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДТЕК

Про що йдеться у матеріалі:

  • В Запорізькій області 16 січня будуть застосовуватись графіки відключення світла
  • Обмеження для промисловості будуть діяти в повному обсязі

Завтра, 16 січня на території Запоріжжя та Запорізької області буде запроваджено графіки погодинних відключень електроенергії, які будуть діяти протягом всього дня. Про це повідомляє Запоріжжяобленерго.

За розпорядженням НЕК "Укренерго" для стабілізації роботи Об’єднаної енергосистеми 16 січня в Запорізькій області запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Час знеструмлень визначатиметься за чергами та підчергами з урахуванням пів години, необхідної для перемикань.

відео дня

Також з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) в повному обсязі (5 черг).

Графіки відключень світла Запорізька область 16 січня
Графіки відключень світла Запорізька область 16 січня / Скріншот

Відключення світла 16 січня Запорізька область черга 1.1

1.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Відключення світла 16 січня Запорізька область черга 1.2

1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Відключення світла 16 січня Запорізька область черга 2.1

2.1: 00:00 - 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Відключення світла 16 січня Запорізька область черга 2.2

2.2: 00:00 - 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Відключення світла 16 січня Запорізька область черга 3.1

3.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Відключення світла 16 січня Запорізька область черга 3.2

3.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Відключення світла 16 січня Запорізька область черга 4.1

4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Відключення світла 16 січня Запорізька область черга 4.2

4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Відключення світла 16 січня Запорізька область черга 5.1

5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Відключення світла 16 січня Запорізька область черга 5.2

5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Відключення світла 16 січня Запорізька область черга 6.1

6.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Відключення світла 16 січня Запорізька область черга 6.2

6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

"Якщо матимемо нові вказівки від НЕК "Укренерго", відповідним чином перероблятимемо графік та інформуватимемо вас про зміни на наших інформаційних ресурсах протягом робочого дня та на нашому сайті у цілодобовому режимі", - йдеться у повідомленні Запоріжжяобленерго.

Світло вимикатимуть хвилями - нові графіки для Запорізької області на 16 січня
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як знайти свою групу відключень Запорізька область

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запорізькій області можна за посиланням.

Як знайти свою групу відключень місто Запоріжжя

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запоріжжі можна за посиланням.

Як знайти групу відключень Запорізький район

Дізнатись свою групу відключень у Запорізькому районі можна за посиланням.

Чому немає світла Запоріжжя

Дізнатися причину відсутності електропостачання по м. Запоріжжя можна за посиланням.

Відключення світла - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, енергетична система України працює в надзвичайно складних умовах через масовані російські атаки та найхолоднішу зиму за останні два десятиліття. У зв’язку з кризою в галузі уряд продовжує реалізовувати комплекс рішень для мінімізації її наслідків, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

У п’ятницю, 16 січня, через дефіцит електроенергії обмеження запроваджуються для всіх категорій споживачів у Львові та Львівській області — відключення триватимуть упродовж усього дня. Про це повідомили в "Львівобленерго".

16 січня по всій території України діятимуть погодинні графіки відключень для населення, а для підприємств застосовуватимуться обмеження потужності, повідомили в НЕК "Укренерго".

Інші новини:

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Запоріжжя Запорізька область відключення відключення відключення світла Відключення світла Запорізька область
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Школи закриють, а частину будинків не будуть відключати - уряд ухвалив екстрені рішення

Школи закриють, а частину будинків не будуть відключати - уряд ухвалив екстрені рішення

21:48Україна
У Харкові 400 тисяч людей залишаються без світла і тепла - Зеленський

У Харкові 400 тисяч людей залишаються без світла і тепла - Зеленський

21:40Україна
Можливі зміни протягом дня: як вимикатимуть світло 16 січня

Можливі зміни протягом дня: як вимикатимуть світло 16 січня

19:45Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра 16 січня: Бикам - тривога, Тиграм - проблеми

Китайський гороскоп на завтра 16 січня: Бикам - тривога, Тиграм - проблеми

Путін назвав нову цинічну умову закінчення війни - що хоче отримати Кремль

Путін назвав нову цинічну умову закінчення війни - що хоче отримати Кремль

Відключення світла в Україні - графіки на 15 січня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 15 січня (оновлюється)

Звільнення, проблеми з грошима і здоров'ям: які знаки зодіаку стануть невдахами 2026 року

Звільнення, проблеми з грошима і здоров'ям: які знаки зодіаку стануть невдахами 2026 року

Карта Deep State онлайн за 15 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 15 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

22:56

Український футболіст збив Девіда Гетту - подробиці

22:40

Експерти розкрили, де категорично заборонено ставити генератор: перелік місць

22:06

До 16 годин без світла: графіки відключень на Львівщині на 16 січня

21:59

"Треба протриматися": гендиректор Yasno окреслив найважчий період цієї зими

21:58

Тараса Цимбалюка застукали з відомою акторкою - подробиці

Курносова: Еліта РФ має вибір - здати Путіна або чекати, поки їх повісять на ліхтаряхКурносова: Еліта РФ має вибір - здати Путіна або чекати, поки їх повісять на ліхтарях
21:48

Школи закриють, а частину будинків не будуть відключати - уряд ухвалив екстрені рішення

21:40

У Харкові 400 тисяч людей залишаються без світла і тепла - Зеленський

21:21

Світло вимикатимуть хвилями - нові графіки для Запорізької області на 16 січня

20:55

Костюк визначив склад на збір у Туреччині: деякі гравці стали несподіванкою

Реклама
20:39

Чи можна молитися вдома замість відвідин храму: священник дав відверту відповідьВідео

19:45

Можливі зміни протягом дня: як вимикатимуть світло 16 січня

19:34

В Україні можуть ввести нові податки: у МВФ висунули головні вимоги

19:30

"Це велика біда для нас": Флеш попередив про нову небезпеку російських дронівФото

19:26

"Складні обставини": Павло Табаков розповів, як переживає свою хворобу

19:10

Чому Трамп не здатний виконувати власні обіцянкиПогляд

19:06

Зеленський зустрівся із Залужним в Києві - про що говорили

18:59

Ціна на популярний овоч для салату різко пішла вгору: скільки коштує кілограм

18:53

Києву не 1543 роки - історик розкрив велику радянську брехню про столицюВідео

18:51

Розкрито головний секрет Харкова - що означає назва міста та хто її придумавВідео

18:50

В НАБУ знову підтвердили, що не вживали заходів із перешкоджання втечі Міндіча

Реклама
18:36

Сценарій "розвішування на ліхтарях": прогноз "безжального" бунту в РФВідео

18:34

РФ масово стягує резерви на гарячий напрямок: військовий розкрив план ворога

18:11

Зима не здається: що готує погода для Дніпра цими вихідними

17:59

Росія намагається прорвати кордон на новому напрямку - що відомо про хід боїв

17:41

Вивезення сміття поза правилами може обернутися штрафом до 1000 євро – подробиціВідео

17:34

РФ знищила великий енергооб’єкт: під ударами інфраструктура одразу двох міст

17:21

Червоний Хрест зганьбився заявою про удар по Бєлгороду: жорстка відповідь МЗС

17:03

Крутіше Рафаелло: рецепт цукерок з п'яти інгредієнтів за 10 хвилин

16:48

Долар встановив абсолютний рекорд за всю історію: новий курс валют на 16 січня

16:43

Гарячі б'юті тренди 2026: три макіяжі за мотивами популярних кіно та серіалівВідео

16:38

Путін назвав нову цинічну умову закінчення війни - що хоче отримати КремльВідео

16:33

Співачка-путіністка назвала російського співака реінкарнацією Єсеніна - хто він

16:30

Серія REDMI Note 15 в Алло: Міць титана. Надійність, що витримує більше, та вигідні пропозиції на старті продажів новини компанії

16:28

В Україні запровадять новий правопис і національний шрифт: що зміниться

16:19

Ціни на АЗС злетять: українцям розкрили терміни й причину подорожчання

16:18

Морози до -18°С насуваються на Полтаву: коли лютий холод вдарить з новою силою

15:59

Росія готує нову масовану атаку по Україні та удар "Орєшніком" - що стане ціллю

15:54

Вийшов тизер нового моторошного хоррора від режисера "Повстання злісних мерців"Відео

15:46

Українець створив сонячно-бетонну батарею: чим вона краща за звичайніВідео

15:36

Як очистити авто від снігу - золоті правила, які збережуть гроші та нервиВідео

Реклама
15:28

"Сімейний затишок": 47-річна українська ведуча показала новонародженого первістка

15:27

Росія готує мобілізацію на окупованих територіях України - кого призвуть першими

15:27

План до 2031 року: розвідка викрила наміри РФ на окупованих територіях

15:20

"Найгірший сценарій": прогноз масового виїзду киян з міста через "блекаут"

15:00

Звільнення, проблеми з грошима і здоров'ям: які знаки зодіаку стануть невдахами 2026 рокуВідео

14:53

Українців попередили про зміну правил комендантської години

14:48

"Тарас, довго чекати?": Ірочка розкрила, як розлучилася з Цимбалюком

14:42

Люди, народжені в ці місяці, частіше за інших викликають заздрість

14:24

Ключовий продукт вдарить по бюджету українців: що скоро суттєво подорожчає

14:22

Пластична операція закінчилася трагедією: у Києві судитимуть горе-хірурга

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
ПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти