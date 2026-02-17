Графіки відключень світла зміняться в кращу сторону: обнадійливий прогноз

Годин зі світлом в українців може побільшати, але є нюанс.

Українці можуть відчути послаблення графіків відключень / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ситуація в енергосистемі України залишається складною. Про це в етері Київ24 розповів народний депутат Сергій Нагорняк. За його словами, попри це, у найближчий час графіки відключень світла можуть послабити.

Наразі в енергосистемі є значний дефіцит. Крім цього в Києві величезні проблеми з теплопостачанням і, найімовірніше, тепла до кінця опалювального сезону у будинках, які живилися від Дарницької ТЕЦ, не буде.

Як зігрітися без опалення / Інфографіка: Главред

Коли може покращитись ситуація зі світлом

Минулого тижня, 14 та 15 лютого в Україні вже частково послаблювали графіки відключень, бо на вихідних промислові об'єкти не працювали і була генерація за рахунок сонячних електростанцій.

Через тиждень генерація СЕС може дати додатковий об'єм електроенергії, тому з березня слід очікувати незначного послаблення графіків відключень.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Де в Україні найскладніша ситуація зі світлом - думка експерта

Главред писав, що за словами директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, ситуація в українській енергосистемі залишається складною через пошкодження інфраструктури та обмежені можливості передачі електроенергії між окремими регіонами.

Для чотирьох міст ситуація залишається особливо важкою, зокрема йдеться про Київ. Столиця забезпечується електрикою переважно з інших регіонів, адже відновити власну генерацію в місті швидко наразі нереально. Також складною ситуація є в Одесі, Харкові і Кривому Розі.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 17 лютого в усіх регіонах України ввели графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для промислових споживачів.

Раніше повідомлялося, що графіки погодинних відключень світла для населення можуть стати комфортнішими після того, як покращаться погодні умови та почнеться очікуване потепління.

Напередодні стало відомо, що для того, щоб зменшити тривалість відключень світла для населення під час наступного опалювального сезону Україна має зосередитись на трьох ключових напрямках.

Про персону: Сергій Нагорняк Сергій Нагорняк - підприємець, колишній директор підприємства з роздрібної торгівлі. Нині - народний депутат ІХ скликання від фракції Слуга народу. Член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Керівник підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності, пише Вікіпедія.

