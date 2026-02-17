Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Енергетика

Графіки відключень світла зміняться в кращу сторону: обнадійливий прогноз

Анна Косик
17 лютого 2026, 10:57
82
Годин зі світлом в українців може побільшати, але є нюанс.
Графіки відключень світла зміняться в кращу сторону: обнадійливий прогноз
Українці можуть відчути послаблення графіків відключень / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Що повідомив Нагорняк:

  • В енергосистемі України зберігається дефіцит
  • Додатковий об'єм електроенергії може з'явитися в системі наступного тижня
  • Графіки відключень можуть послабити, але не суттєво

Ситуація в енергосистемі України залишається складною. Про це в етері Київ24 розповів народний депутат Сергій Нагорняк. За його словами, попри це, у найближчий час графіки відключень світла можуть послабити.

Наразі в енергосистемі є значний дефіцит. Крім цього в Києві величезні проблеми з теплопостачанням і, найімовірніше, тепла до кінця опалювального сезону у будинках, які живилися від Дарницької ТЕЦ, не буде.

відео дня
Графіки відключень світла зміняться в кращу сторону: обнадійливий прогноз
Як зігрітися без опалення / Інфографіка: Главред

Коли може покращитись ситуація зі світлом

Минулого тижня, 14 та 15 лютого в Україні вже частково послаблювали графіки відключень, бо на вихідних промислові об'єкти не працювали і була генерація за рахунок сонячних електростанцій.

Через тиждень генерація СЕС може дати додатковий об'єм електроенергії, тому з березня слід очікувати незначного послаблення графіків відключень.

Скрин из тг
Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео про те, коли графіки відключень можуть послабити:

Де в Україні найскладніша ситуація зі світлом - думка експерта

Главред писав, що за словами директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, ситуація в українській енергосистемі залишається складною через пошкодження інфраструктури та обмежені можливості передачі електроенергії між окремими регіонами.

Для чотирьох міст ситуація залишається особливо важкою, зокрема йдеться про Київ. Столиця забезпечується електрикою переважно з інших регіонів, адже відновити власну генерацію в місті швидко наразі нереально. Також складною ситуація є в Одесі, Харкові і Кривому Розі.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 17 лютого в усіх регіонах України ввели графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для промислових споживачів.

Раніше повідомлялося, що графіки погодинних відключень світла для населення можуть стати комфортнішими після того, як покращаться погодні умови та почнеться очікуване потепління.

Напередодні стало відомо, що для того, щоб зменшити тривалість відключень світла для населення під час наступного опалювального сезону Україна має зосередитись на трьох ключових напрямках.

Інші новини:

Про персону: Сергій Нагорняк

Сергій Нагорняк - підприємець, колишній директор підприємства з роздрібної торгівлі. Нині - народний депутат ІХ скликання від фракції Слуга народу.

Член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Керівник підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

опалення теплопостачання новини України енергетика відключення світла Відключення опалення у Києві
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росіяни атакували дроном енергетиків Слов'янської ТЕС, є загиблі - деталі

Росіяни атакували дроном енергетиків Слов'янської ТЕС, є загиблі - деталі

12:45Україна
В армії РФ проблеми на фронті, втрати різко зросли на 50% - що сталося

В армії РФ проблеми на фронті, втрати різко зросли на 50% - що сталося

11:46Фронт
Графіки відключень світла зміняться в кращу сторону: обнадійливий прогноз

Графіки відключень світла зміняться в кращу сторону: обнадійливий прогноз

10:57Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на сьогодні 17 лютого: Дівам - гарні новини, Левам - розчарування

Гороскоп на сьогодні 17 лютого: Дівам - гарні новини, Левам - розчарування

В Україні - масштабна тривога, РФ атакує ракетами: які міста під загрозою

В Україні - масштабна тривога, РФ атакує ракетами: які міста під загрозою

Долар та євро рвучко стрибнули вгору: новий курс валют на 17 лютого

Долар та євро рвучко стрибнули вгору: новий курс валют на 17 лютого

П’ять знаків зодіаку вступають в еру багатства: кому судилося озолотитися

П’ять знаків зодіаку вступають в еру багатства: кому судилося озолотитися

Ситуація змінилася: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 17 лютого

Ситуація змінилася: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 17 лютого

Останні новини

12:45

Росіяни атакували дроном енергетиків Слов'янської ТЕС, є загиблі - деталі

12:23

Чорні кола, запалі щоки: залежний чоловік Тодоренко потрапив у поле зору нарколога

12:23

Колишня стюардеса назвала найгірші місця в літаку: що з ними не так

12:19

Томати витягуються ще до висадки: названо помилку, яку роблять майже всі

12:18

Вимовить далеко не кожен: які слова найдовші в українській мові

Війна може завершитися раптово: Рейтерович - про результати Мюнхенської конференції з безпекиВійна може завершитися раптово: Рейтерович - про результати Мюнхенської конференції з безпеки
12:17

"Він рятував мене": Аліна Гросу показала таємного чоловіка-росіянина

12:02

Відкрилася правда про війну між Ротару і Пугачовою: "Твердо стояла"

12:02

Орхідея скинула квіти: що робити далі та як змусити її зацвісти знову

11:57

Гороскоп Таро на завтра, 18 лютого: Овнам - слухати інтуїцію, Тельцям - рішення

Реклама
11:46

В армії РФ проблеми на фронті, втрати різко зросли на 50% - що сталося

11:38

На Україну насувається новий циклон: де вируватимуть снігопади та сильний вітер

11:05

Чому очі кішок світяться в темряві, а у людей ні: що їм це дає

11:04

Старша дочка Єфросиніної стала її копією: ведуча поділилася рідкісним фото

11:00

Де зараз Галина Безрук: як живе зрадниця України і зірка "Будиночка на щастя"

10:57

Графіки відключень світла зміняться в кращу сторону: обнадійливий прогноз

10:48

Китайський гороскоп на завтра 18 лютого: Тиграм - скандали, Півням - неприємності

10:35

Заметіль, ожеледь і морози: Одеську область накриють два циклони поспіль

10:14

Великий піст 2026: чи можна їсти солодке і що категорично не можна

10:11

Дантес вперше розповів про особисте життя на тлі чуток про розрив з Кацуріною

10:06

Через атаки РФ Укрзалізниця змінює рух поїздів: що треба знати пасажирам

Реклама
10:05

Руйнування надзвичайно серйозні: росіяни атакували енергетику Одеси

09:57

"Прильоти" на 18 локаціях: як Україна відбила масований удар РФ по енергетиці та будинкахФото

09:47

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 17 лютого (оновлюється)

09:29

Гороскоп на завтра 18 лютого: Терезам - несподіванка, Козорогам - витрати

09:23

Путіністка Лоліта знову потрапила під удар в РФ - що сталося

09:16

Перед переговорами в Женеві Трамп зробив важливу заяву про Україну

09:03

ЗСУ звільнили понад 200 квадратних кілометрів територій: ЗМІ повідомили деталі

08:40

Німеччина більше не може постачати ракети ППО для України: в чому причина

08:30

Відключення світла в Україні - графіки на 17 лютого (оновлюється)

08:28

Масштабна пожежа, небо у вогні, аеропорти закрили: РФ масовано атакували дрони

08:18

Карта Deep State онлайн за 17 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Як Китай хоче відірвати Європу від СШАПогляд

07:02

РФ атакувала Одесу дронами: пошкоджено будинки та інфраструктуру, є постраждаліФото

06:39

В Україні - масштабна тривога, РФ атакує ракетами: які міста під загрозою

06:10

Переговорний тупік: що буде даліПогляд

05:50

"Травма на все життя": путініст Кіркоров довів відомого українського ведучого

05:21

Як купити джинси без примірки: простий перевірений лайфхак

04:41

Лише псують життя: від яких звичок із СРСР слід терміново відмовитися

04:00

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні жінки з кішкою за 19 с

03:32

США дали сигнал Європі: що конференція у Мюнхені змінить для України та світу

Реклама
03:00

П’ять знаків зодіаку вступають в еру багатства: кому судилося озолотитися

02:35

Як візуально розширити маленьку ванну за допомогою плитки

01:30

У Alyona Alyona проблеми зі здоров'ям - що відбувається із зіркою

01:25

"ТУшки" вже в повітрі, Росія готує удар по Україні: коли очікувати пуски ракет

01:02

Laud розповів про свою вроджену патологію: "Тут кістка"

01:02

Заморожене не означає вічне: скільки реально "живе" м’ясо після заморозкиВідео

00:28

Ведуча 1+1 вперше повністю показала чоловіка

00:00

Вівторок за сценарієм графіків: коли не буде світла у Дніпрі та області 17 лютого

16 лютого, понеділок
23:30

Опинився під крапельницею: що "заливає" в себе Цимбалюк перед виступами

23:01

"Війна може закінчитися раптово": українцям назвали можливі часові рамки

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Регіони
Новини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини Харкова
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти