Росія вдарила дронами по центру Львова, є прильоти - перші подробиці

Російські війська здійснили атаку на Львів, унаслідок якої зафіксовано влучання в центрі міста та пошкодження житлових будинків, зазначив Садовий.

Росія вдарила дронами по центру Львова, є прильоти

РФ вдарила дронами по Львову

Пошкоджено об'єкт ЮНЕСКО, дронами ворог також атакував житлові багатоповерхівки

Кількість поранених зростає

Країна-агресорка Росія атакувала ударними БпЛА історичний центр Львова. Зафіксовано пожежу в житловій будівлі. Про це повідомляють мер міста Андрій Садовий та глава Львівської ОВА Максим Козицький.

"Ворог продовжує атакувати Львівщину. Є приліт в центральну частину Львова. За попередньою інформацією, постраждала спадщина ЮНЕСКО. Загроза далі висока. Залишайтеся в укриттях", - назначив глава ОВА. відео дня

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що в місті лунають вибухи та працює протиповітряна оборона, закликавши не знімати відео і перебувати в безпечних місцях.

Згодом він поінформував, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено житловий будинок у центрі міста, на місце події виїхали всі необхідні служби.

Пізніше стало відомо щонайменше про двох тяжко поранених. Також повідомлялося про повторну високу загрозу ударів безпілотників, у зв’язку з чим мешканців закликали залишатися в укриттях.

Станом на 16:53 Андрій Садовий також повідомив про ще одне влучання ворожого безпілотника в житловий будинок на Сихові, на проспекті Червоної Калини.

Крім того, зафіксовано третю локацію на початку вулиці Бандери, де, за попередніми даними, впали уламки.

Він також попередив, що у напрямку Львова рухається ще один ударний дрон.

Що відомо про постраждалих у Львові

За словами Андрія Садового, внаслідок російського удару 51-річну жінку з мінно-вибуховими травмами нижніх кінцівок доставили до лікарні правоохоронці, вона перебуває у свідомості. Ще один постраждалий самостійно звернувся до травмпункту з саднами та забоями.

Станом на 17:44 Садовий уточнив, що кількість постраждалих через російський терористичний удар по місту зросла до 13-ти.

Куди влучив "Шахед" у Львові

Станом на 17:12 голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що внаслідок атаки ворожих безпілотників у Львові зафіксовано займання житлових будинків на площі Соборній, вулиці Братів Рогатинців та проспекті Червоної Калини.

Крім того, через падіння уламків БпЛА загорівся приватний будинок у селі Серники Бібрської територіальної громади.

"Всюди працюють вогнеборці. Попередньо, постраждали семеро людей. Одна особа перебуває у важкому стані", - зазначив він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військовий аналітик Олег Жданов вважає, що найближчим часом можливий новий масштабний ракетний удар по Україні. Такий висновок він зробив, аналізуючи останню активність і ознаки підготовки з боку Росії.

У ніч на 24 березня Росія вже здійснила масовану комбіновану атаку, вдаривши по Україні безпілотниками, а також балістичними й крилатими ракетами.

Атака ворога триває фактично весь день 24 березня. Наразі було використано до 40% підготовлених засобів ураження. Це свідчить про те, що нічна атака продовжується. Про це повідомив експерт у сфері РЕБ і зв’язку, радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов.

Про персону: Андрій Садовий Андрій Садовий — український політик, громадський діяч та підприємець, голова Львівської міської громади (очолює місто з 2006 року). Засновник громадської організації "Самопоміч", член партії "Об'єднання „Самопоміч"", пише Вікіпедія.

