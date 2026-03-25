"Могла бути першою спробою": експерт розкрив стратегію ударів РФ і що чекати

Експерт пояснив, чому атаки дронів можуть стати регулярною загрозою для української оборони.

Ворог розширює виробництво "Шахедів"

Коротко:

РФ масовано атакувала Україну ракетами і дронами

Масштаб удару наблизився до 800–1000 БпЛА за добу

Зросла загроза виснаження української ППО

Російські війська 24 березня 2026 року здійснили масовану атаку по території України, застосувавши як ракети, так і ударні безпілотники. Така інтенсивність обстрілів свідчить про потенційне посилення загрози в найближчій перспективі.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап. За його словами, ще у 2025 році Росія почала готуватися до сценарію, який передбачає використання до 800–1000 дронів на добу. Ця атака за оцінками експерта, вже була близькою до цих показників.

Мета атак

Криволап наголосив, що нині Росія робить акцент на ударах по Україні саме "Шахедами" з метою виснажити нашу протиповітряну оборону. За його словами, супротивник прагнутиме завдавати максимальної шкоди, застосовуючи недорогі засоби ураження.

Він також звернув увагу, що Росія активно розширює лінійку безпілотників — від простих дронів, які діють за заданими координатами, до більш технологічних рішень.

"Для цього у противника вже є різні види дронів – від найпростіших "Шахедів", які літають від координати до координати, до "Шахедів", які, я думаю, дуже скоро будуть обладнані штучним інтелектом".

Можлива причина посилення атак

Експерт припускає, що збільшення інтенсивності атак може бути пов’язане з нещодавнім ударом України по авіабудівному заводу "Авіастар" в Ульяновській області, де виробляли літаки Іл-76. Така атака могла суттєво вплинути на військові можливості РФ.

Криволап вважає, що Росія й надалі нарощуватиме виробництво ударних дронів, тому Україна має готуватися до нових викликів.

"Треба розуміти, що 800 "Шахедів" на добу може стати реальністю. Сьогодні ця атака могла бути першою спробою росіян".

Водночас він підкреслив, що Україна має можливості для відповіді на такі загрози, зокрема завдяки активному розвитку власних безпілотних технологій.

Яка тактика росіян - думка експерта Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що Росія не відмовлятиметься від стратегії тиску на тилові регіони України. Протягом весняно-літнього періоду Москва продовжуватиме масовані обстріли та спроби підривної діяльності всередині країни. Експерт наголосив, що зменшення повітряних атак очікувати не варто. Удари дронами-камікадзе та ракетами залишаються ключовим елементом тактики РФ, а паралельно Росія робитиме акцент на дестабілізації ситуації всередині України. "Ракетно-дроновий терор не припиниться. Росія продовжуватиме його, адже це одна з ключових складових її стратегії тиску на тилову частину України. Вони не відмовляться від цієї тактики й надалі її дотримуватимуться", — підкреслив Коваленко.

Як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні війська змінили тактику ударів по Україні та намагаються перейти на цілодобові удари "Шахедами". Про це заявив глава Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко.

Крім того, за словами представника командування Повітряних сил Юрія Ігната, з 9:00 до 15:00 в повітряний простір України увійшло понад 400 дронів, які заходили з півдня, півночі та через лінію фронту.

Нагадаємо, що 24 березня Росія здійснила масований удар по Україні із застосуванням дронів. Деталі атаки оприлюднили Повітряні сили ЗСУ, зазначивши, що це була одна з наймасштабніших атак із використанням ударних безпілотників — лише протягом дня зафіксовано понад 550 ворожих БпЛА.

Про персону: Костянтин Криволап Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

