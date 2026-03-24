Росія готує новий формат атак по Україні - в чому небезпека та яка особливість

Росія намагається наростити інтенсивність запусків дронів-камікадзе та накопичує ресурси для масштабніших атак, вказав Коваленко.

Росія готує новий формат атак по Україні - Коваленко

РФ прагне інтенсифікувати удари по Україні та перейти на цілодобовий режим

Російські окупаційні війська змінили тактику ударів по Україні та намагаються перейти на цілодобові удари "Шахедами". Про це заявив глава Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко.

"Росіяни зараз намагаються вийти на інтенсивний режим запусків шахедів протягом доби, на який вони хотіли вийти ще в 2025 році. Але для того, щоб здійснювати ці пуски зараз, протягом тривалого часу, вони здійснювали певне накопичення ресурсів. Відповідно, досі не можуть стабільно це робити", - вказав він. відео дня

Коваленко зазначив, що подібні дії Росії свідчать про намір і надалі вести війну проти тилових регіонів України, а також про прагнення розвинути свій військово-промисловий комплекс до рівня, який дозволить перевантажувати системи ППО Європи у разі повітряних атак по об’єктах у країнах НАТО.

Він наголосив, що знищення російських виробничих потужностей, логістичних ланцюгів і технологічних можливостей має стати пріоритетом не лише для України. При цьому він зауважив, що станом на 2026 рік не всі демократичні країни повною мірою усвідомлюють цю необхідність.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 24 березня Росія здійснила масований удар по Україні із застосуванням дронів. Деталі атаки оприлюднили Повітряні сили ЗСУ, зазначивши, що це була одна з наймасштабніших атак із використанням ударних безпілотників — лише протягом дня зафіксовано понад 550 ворожих БпЛА.

За словами представника командування Повітряних сил Юрія Ігната, з 9:00 до 15:00 в повітряний простір України увійшло понад 400 дронів, які заходили з півдня, півночі та через лінію фронту.

Від ночі російські війська безперервно атакують українські міста, застосовуючи дрони, балістичні та крилаті ракети. Потужні вибухи зафіксували у Вінниці, Львові, Івано-Франківську та Тернополі, повідомляють місцеві військові адміністрації.

Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

