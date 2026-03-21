Одна область України майже повністю знеструмлена: затримується безліч поїздів

Марія Николишин
21 березня 2026, 08:53
Енергетики вже приступили до аварійно-відновлювальних робіт.
Удар РФ по енергетиці / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Чернігівської області
  • Через це Чернігів повністю знеструмлено
  • Також пошкоджено важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі

У суботу, 21 березня, через удар країни-агресора Росії по енергетичній інфраструктурі, Чернігів повністю знеструмлено. Про це повідомила пресслужба Чернігівської міськради.

"Усі об’єкти критичної та соціальної інфраструктури переходять на роботу від альтернативних джерел живлення", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що у зв’язку з відсутністю напруги, усі тролейбусні маршрути, крім маршруту № 11, тимчасово не працюють.

"На маршруті № 11 перевезення здійснюють автобуси за напрямком вул. Незалежності - Діагностичний центр. Рух тролейбусів буде відновлено після стабілізації ситуації", - додали у пресслужбі.

Пізніше стало відомо, що внаслідок ворожої атаки також пошкоджено важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі.

"Знеструмлено 430 тис. абонентів у Ніжинському, Прилуцькому та Чернігівському районах. Енергетики вже приступили до аварійно-відновлювальних робіт", - говориться у повідомленні.

Затримка поїздів

Водночас в Укрзалізниці наголосили, що через відсутність електроенергії також виникли проблеми у залізничному сполученні. Зокрема, через знеструмлення контактної мережі затримуються поїзди:

  • №6301 Ніжин –Чернігів;
  • №6449 Конотоп – Ніжин;
  • №6302 Чернігів – Ніжин;
  • №6452 Ніжин – Конотоп;
  • №886 Славутич – Київ-Волинський;
  • №6101 Путивль – Конотоп;
  • №6541 Кролевець – Конотоп;
  • №6907 Ніжин – Київ курсує від станції Січових Стрільців із затримкою 57 хвилин;
  • №6903 Ніжин – Київ-Волинський прямує із затримкою 25 хвилин;
  • №6905 Ніжин – Київ-Пасажирський затримався на 30 хвилин із міркувань безпеки. Вже в дорозі.
Удари РФ по Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 20 березня Одеську область атакували російські ударні дрони. В результаті удару БПЛА було пошкоджено два цивільні комерційні судна під прапорами Палау та Барбадосу.

Також у ніч на 20 березня російська окупаційна армія атакувала Запорізький район. Окупанти завдали двох ударів, в результаті яких зруйновано приватні будинки. Загинула 30-річна жінка, а 48-річний чоловік і 10-річний хлопчик отримали поранення.

У ніч на 19 березня армія РФ атакувала житлові квартали Одеси. Частково зруйновано квартири на 18-му та 19-му поверхах житлової 25-поверхівки, виникла пожежа.

Про джерело: "Укрзалізниця"

Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) — національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія.

Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень.

Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

"Укрзалізниця" — акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

Наймасштабніший наліт дронів на РФ: вибухи лунали навіть у Москві, деталі

Наймасштабніший наліт дронів на РФ: вибухи лунали навіть у Москві, деталі

10:02Світ
Все зруйновано, загинули люди: росіяни вдарили по Запоріжжю

Все зруйновано, загинули люди: росіяни вдарили по Запоріжжю

09:53Війна
Одна область України майже повністю знеструмлена: затримується безліч поїздів

Одна область України майже повністю знеструмлена: затримується безліч поїздів

08:53Україна
Популярне

Більше
Відключення світла стануть довшими та жорсткішими: коли та чому

Відключення світла стануть довшими та жорсткішими: коли та чому

Українці зобов'язані сплачувати податок за свої квартири: скільки доведеться заплатити

Українці зобов'язані сплачувати податок за свої квартири: скільки доведеться заплатити

Важливо встигнути до настання тепла: чим посипати часник для формування головок

Важливо встигнути до настання тепла: чим посипати часник для формування головок

Долар різко почав падати, євро злетів: новий курс валют на 23 березня

Долар різко почав падати, євро злетів: новий курс валют на 23 березня

Накип відпаде за лічені хвилини: що треба залити в чайник замість оцту

Накип відпаде за лічені хвилини: що треба залити в чайник замість оцту

Останні новини

10:02

Наймасштабніший наліт дронів на РФ: вибухи лунали навіть у Москві, деталі

09:53

Все зруйновано, загинули люди: росіяни вдарили по ЗапоріжжюФото

08:54

Чому дачники поливають огірки оцтом: несподіваний ефект

08:53

Одна область України майже повністю знеструмлена: затримується безліч поїздів

07:59

Вибори в Україні у 2026 році: ЗМІ розкрили умови та терміни проведення

Росіяни підлатають діри та посилять на тиск на Україну: Андрусів - про послаблення санкцій СШАРосіяни підлатають діри та посилять на тиск на Україну: Андрусів - про послаблення санкцій США
07:32

Україні слід припинити боротьбу за вступ до НАТО: Андрусів пояснив причинуПогляд

05:53

У Полтавську область вривається нова хвиля потепління: коли зміниться погода

05:35

Як у Фріске та Заворотнюк: онкохвора російська ведуча зробила зізнання

05:11

Виходило до 500 кг із сотки: який хитрий спосіб посадки картоплі використовували в СРСР

04:40

Емоційний перелом тижня: п’ять знаків зодіаку зроблять крок у щасливе майбутнє

04:16

Як сказати українською "притязательный": більшість помиляється

04:04

Порушення - штраф: що повинно бути в машині у кожного українця

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні фермера з гарбузом за 49 с

03:34

На країну обрушився найпотужніший шторм: пронеслася 6-бальна буря

03:30

Гороскоп Таро на квітень 2026: Козерогам — вибір, Водоліям — гроші, Рибам — коханняВідео

03:17

ЗСУ можуть контратакувати ворога: експерт назвав напрямок

03:04

Гороскоп на завтра, 22 березня: Терезам - щастя, Козорогам - тривога

01:41

Всесвіт обрав їх: трьом знакам зодіаку пощастить як ніколи з 23 березня

01:05

Трамп проміняв НАТО на Путіна і "вколов" Зеленського — журналістка

20 березня, п'ятниця
23:55

Що буде з виплатами та притулком: дипломати вирішують долю українців у Європі

23:23

Прощання з Патріархом Філаретом — стало відомо, коли і де відбудуться похорони

23:11

Кремль готується до заворушень після укладення мирної угоди з Україною – Reuters

22:30

Українці зобов'язані сплачувати податок за свої квартири: скільки доведеться заплатити

22:12

Чотири знаки зодіаку розірвуть замкнуте коло проблем у коханні - хто вони

21:27

Трамп назвав НАТО "паперовим тигром" без США, Кремль намагається послабити Альянс зсередини

21:18

Рівнодення змінить життя чотирьох знаків зодіаку - хто серед щасливчиків

21:14

Обмеження торкнуться майже всіх: графік вимкнення світла на 21 березня в Сумах

20:55

Важливо встигнути до настання тепла: чим посипати часник для формування головокВідео

20:35

Навіть ключі від квартири: три знаки зодіаку, яким можна довірити все

20:06

Сніг з дощем увірветься на Львівщину: синоптики попередили про негоду

19:44

Росія пропонувала США "угоду" щодо України та Ірану - що відповів Трамп

19:42

Справжня несподіванка: якими будуть ціни на яйця на Великдень

19:42

Буде мороз і підуть дощі: несподіваний прогноз погоди

19:10

Як удари по Ірану впливають на Росію та глобальну безпеку: Коваленко розкрив подробиціПогляд

19:09

США не дарма скасували санкції проти Росії: Андрусів розкрив задум Трампа

18:57

Atlas Festival оголосив другу хвилю лайнапу: "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" та "Друга Ріка" серед хедлайнерів новини компанії

18:31

Зменшує фізнавантаження: ЗСУ розпочали випробування перших екзоскелетів на фронті

18:27

Їх спотворили й витіснили в СРСР: про які колоритні українські слова йде мова

18:24

Вислів "скільки душі завгодно" є помилкою - як сказати українськоюВідео

18:23

Короля підозрюють у подорожах у часі: що не так із його взуттям

17:42

У ресторанах помітили приховані збори: клієнти почали перевіряти чекиВідео

17:37

Тепло не прийде: якою буде погода в Тернопільській області на вихідних

17:20

У Слов'янську оголосили примусову евакуацію дітей – подробиці

17:03

Долар різко почав падати, євро злетів: новий курс валют на 23 березня

16:37

Помер Чак Норріс: головні меми та феномен актораФото

16:35

Зникає з прилавків: в Україні дефіцит популярного овоча, ціни злетіли

16:34

ЗСУ влупили по важливому об'єкту в РФ: подробиці від Генштабу

16:24

Чак Норріс помер: родина актора опублікувала офіційну заяву

16:20

Кому 21 березня слід молитися про зцілення: яке церковне свято

16:16

Чи можна їсти м'ясо під час Великого посту - священник розкрив усю правдуВідео

