Одна область України майже повністю знеструмлена: затримується безліч поїздів

Коротко:
- Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Чернігівської області
- Через це Чернігів повністю знеструмлено
- Також пошкоджено важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі
У суботу, 21 березня, через удар країни-агресора Росії по енергетичній інфраструктурі, Чернігів повністю знеструмлено. Про це повідомила пресслужба Чернігівської міськради.
"Усі об’єкти критичної та соціальної інфраструктури переходять на роботу від альтернативних джерел живлення", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що у зв’язку з відсутністю напруги, усі тролейбусні маршрути, крім маршруту № 11, тимчасово не працюють.
"На маршруті № 11 перевезення здійснюють автобуси за напрямком вул. Незалежності - Діагностичний центр. Рух тролейбусів буде відновлено після стабілізації ситуації", - додали у пресслужбі.
Пізніше стало відомо, що внаслідок ворожої атаки також пошкоджено важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі.
"Знеструмлено 430 тис. абонентів у Ніжинському, Прилуцькому та Чернігівському районах. Енергетики вже приступили до аварійно-відновлювальних робіт", - говориться у повідомленні.
Затримка поїздів
Водночас в Укрзалізниці наголосили, що через відсутність електроенергії також виникли проблеми у залізничному сполученні. Зокрема, через знеструмлення контактної мережі затримуються поїзди:
- №6301 Ніжин –Чернігів;
- №6449 Конотоп – Ніжин;
- №6302 Чернігів – Ніжин;
- №6452 Ніжин – Конотоп;
- №886 Славутич – Київ-Волинський;
- №6101 Путивль – Конотоп;
- №6541 Кролевець – Конотоп;
- №6907 Ніжин – Київ курсує від станції Січових Стрільців із затримкою 57 хвилин;
- №6903 Ніжин – Київ-Волинський прямує із затримкою 25 хвилин;
- №6905 Ніжин – Київ-Пасажирський затримався на 30 хвилин із міркувань безпеки. Вже в дорозі.
Удари РФ по Україні - що відомо
Як повідомляв Главред, у ніч на 20 березня Одеську область атакували російські ударні дрони. В результаті удару БПЛА було пошкоджено два цивільні комерційні судна під прапорами Палау та Барбадосу.
Також у ніч на 20 березня російська окупаційна армія атакувала Запорізький район. Окупанти завдали двох ударів, в результаті яких зруйновано приватні будинки. Загинула 30-річна жінка, а 48-річний чоловік і 10-річний хлопчик отримали поранення.
У ніч на 19 березня армія РФ атакувала житлові квартали Одеси. Частково зруйновано квартири на 18-му та 19-му поверхах житлової 25-поверхівки, виникла пожежа.
Про джерело: "Укрзалізниця"
Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) — національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія.
Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень.
Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.
"Укрзалізниця" — акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.
