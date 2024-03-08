Жителі України зобов'язані заплатити податки: за що і скільки потрібно віддати державі

Українці 2024-го мають заповнити декларації та заплатити податки за додатковий дохід, кажуть співробітники Держподаткової служби.

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За що і скільки потрібно віддати державі: пояснення податків / колаж фото УНІАН

Українці 2024 року мають заповнити декларації та заплатити податки за додатковий дохід. Наприклад, заплатити потрібно за дохід від здачі оренди в нерухомості або додатковий прибуток від ведення бізнесу. Про це йдеться в повідомленні Державної податкової служби.

Платити додатково (і декларувати) потрібно такі доходи:

отримані окремі види доходів, які не оподатковуються під час виплати, але вони не звільнені від оподаткування відповідно до пункту 168.1.3 Податкового кодексу України (суми заборгованості, за якими минув строк позовної давності; нецільова благодійна допомога понад установлену норму; додаткове благо тощо);

отримані доходи від особи, яка не є податковим агентом згідно з п. 168.2.1 ПКУ (спадщина; дарунки; доходи від оренди майна іншій фізичній особі; доходи від операцій з продажу (обміну) рухомого та нерухомого майна, у випадках, передбачених ПКУ тощо);

іноземні доходи (п. 170.11.1 ПКУ).

Хто ще подає декларацію:

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Фізичні особи, які отримують доходи від підприємницької діяльності - крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування (ст. 177 ПКУ);

фізособи, які провадять незалежну професійну діяльність (ст. 178 ПКУ);

іноземці, які за результатами звітного року набули статусу резидента України, мають відобразити доходи з джерелом їх походження в Україні та іноземні доходи (п. 170.10.4 ПКУ);

платники податку - резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання.

Що таке Державна податкова служба України? Державна податкова служба України - центральний орган виконавчої влади у сфері податків в Україні, повідомляє "Вікіпедія". Служба реалізує: державну податкову політику;

державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.

Податок 18% на перекази з картки на картку

27 грудня 2023 року Кабінет міністрів України затвердив Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки. Таким чином українська влада виконала одне із зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом.

Директор економічних програм аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Анатолій Амелін заявив про те, що "Національна стратегія доходів" передбачає запровадження податків з переказів українських громадян з банківської картки на картку за ставкою 18%. Ця інформація надзвичайно обурила українців.

У самій Національній стратегії прямо говориться, що всі доходи фізичних осіб, отримані за межами підприємницької діяльності, крім прямо передбачених Податковим кодексом України, підлягатимуть оподаткуванню за загальною ставкою податку на доходи фізичних осіб, передбаченою Податковим кодексом.

Але пізніше керівник комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що в Україні немає планів вводити податок на грошові перекази з картки на картку . За його словами, заява про введення такого податку - помилка "експерта".

"Людина не читала національну стратегію доходів, це наш план стратегічний до 2030 року, який було опубліковано в грудні 2023 року, але захотіла зібрати явно лайку, не в своєму розумі, вирішила запостити таку провокацію. Можливо, я не виключаю навіть, що хтось попросив його це зробити, щоб розхитати ситуацію в країні", - сказав Гетманцев.

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