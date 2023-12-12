Українські хакери "поклали" всю РФ: Кремль втратив контроль над податками та зборами

Кіберпідрозділи ГУР атакували один із центральних серверів Федеральної податкової служби РФ.

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Україхнські хакери атакували Федеральну податкову службу / Колаж: Главред, фото: pexels, ГУР

У Росії "впала" вся Федеральна податкова служба. Сталося це завдяки кіберпідрозділам ГУР. Подробиці спецоперації розповіли у розвідці.

Українські хакери змогли отримати доступ до одного з добре захищених ключових центральних серверів.

"Внаслідок кібератаки усі сервери отримали шкідливе програмне забезпечення. Паралельно у такий же спосіб була атакована російська ІТ-компанія Office.ed-it.ru, яка обслуговувала ФНС РФ", - йдеться у повідомленні.

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Серйозні проблеми з'явились у понад 2300 регіональних серверах по всій РФ та в окупованому Криму. Завдяки двом кібератакам повністю вдалося ліквідувати конфігураційні файли, які забезпечували функціонування розгалуженої системи РФ. Також була знищена вся база даних та її резервні копії.

Це паралізувало зв'язок між центральним офісом у Москві та територіальними управліннями.

"Фактично йдеться про повне знищення інфраструктури одного із основних державних органів терористичної Росії та численних супутніх даних податкової за великий часовий період. Інтернет-трафік податкових даних у масштабах усієї Росії опинився в руках воєнної розвідки України", - пише розвідка.

Росіяни намагаються реанімувати податкову систему вже четвертий день. Фахівці кажуть, що цей параліч може тривати мінімум місяць, а відновити систему у повному обсязі найближчим часом буде просто неможливо.

У ГУР акцентували на тому, що Кремль втратив контроль за податками та зборами.

Збій у роботі мобільних операторів

Нагадаємо,12 грудня вранці стався серйозний збій в роботі мобільного оператора Київстар. Абоненти по всій країні повідомляли про відсутність мережі та неможливість здійснення дзвінків. Офіційний сайт компанії також виявився недоступним.

Згодом у Мінцифри розповіли, що сталося з нацроумінгом і чому він не працює. Причиною недоступності нацроумінгу стала неможливість передавання мережею Київстар інформації про їх абонентів іншим операторам. Це було спричинене через хакерську атаку на ядро мережі.

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