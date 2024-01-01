Податок 18% на перекази з картки на картку: Гетманцев дав коментар

Доходи українців не планують оподатковувати в 18%. І такі ідеї не закладені в Національну стратегію уряду, сказав нардеп Данило Гетманцев.

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Данило Гетманцев дав коментар з приводу можливого введення податку 18% на перекази з картки на картку / колаж Главред, фото УНІАН

Керівник комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев спростував інформацію, яка з'явилася напередодні - мовляв, в Україні згідно нової "Національної стратегії доходів" хочуть обкласти податком всі перекази на карти фізичних осіб. Про це нардеп написав у своєму Telegram-каналі.

Гетманцев зазначив, що інформація про 18%-й податок за кожне перерахування на рахунок фізичної особи ‒ неправдива. І її поширив "черговий самопроголошений божевільний експерт у звичній спробі пошуку дешевого хайпу".

"У передноворічному вакуумі економічної інформації "новину" понесли. Знаючи відповідь, він ще раз перечитав стратегію. Передбачувано не знайшов. Але осад залишився. Ну невже ми настільки інфантильні, що маємо на другому році війни вестися на абсолютних неадекватів і їх свідоме або несвідоме (за її відсутності) проросійське ІПСО!",- сказав Гетманцев.

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Нагадаємо, раніше директор економічних програм аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Анатолій Амелін заявив про те, що "Національна стратегія доходів", яка була прийнята Кабміном України 27 грудня 2023 року, передбачає стягування податків з переказів українських громадян з банківської картки на картку за ставкою 18%.

У самій Національній стратегії прямо говориться, що всі доходи фізичних осіб, отримані за межами підприємницької діяльності, крім прямо передбачених Податковим кодексом України, підлягатимуть оподаткуванню за загальною ставкою податку на доходи фізичних осіб, передбаченою Податковим кодексом.

Також в Україні в минулому році змінилися правила блокування банківських рахунків за борги - в першу чергу за комунальні послуги.

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