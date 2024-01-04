Українці заплатять податки за квартири в 2024 році: кому і скільки віддавати до бюджету

Суд може заарештувати рахунки власника нерухомості в разі, якщо не буде сплачено податок – гроші розморозять лише після того, як буде проведена оплата.

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Власникам квартир з квадратурою понад 60 метрів, як і раніше, доведеться платити податок / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

У 2024 році українцям потрібно буде заплатити податок за свої квартири. За кожен зайвий квадратний метр слід заплатити 100 гривень 50 копійок. У минулому році треба було заплатити 97 грн 50 коп. Втім, платити будуть не всі.

У матеріалі Обозревателя йдеться про те, що, згідно з підрахунками, в 2024 році податок на квартиру площею, наприклад, 80 квадратних метрів, збільшиться приблизно на 60 гривень. За рік - ще на 120 грн.

Квитанція повинна прийти до 1 липня, а заплатити треба до 31 серпня. Втім, через проблеми з реєстрами можуть виникнути обставини, коли оплата здійснена, а квитанція не прийшла.

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Кому потрібно платити податок на квадратуру квартири

Тим, хто володіє нерухомістю вище норми, потрібно платити відповідний податок. Норма встановлена Податковим кодексом - 60 квадратів для квартири і 120 для будинку. Якщо у одного власника будинок і квартира, загальна норма буде 180 квадратів. Проте якщо у людини дві квартири по 60 квадратів, то все одно буде вважатися 60 квадратів.

Що буде, якщо не платити податок на квадратуру

Як відомо, у реєстрі судових рішень є сотні рішень щодо примусового стягнення таких боргів. Зокрема, 25 грудня Чернівецький окружний адміністративний суд суд ухвалив зобов'язати місцевого жителя заплатити понад 23 тисячі гривень податку.

Після рішення суду податкова має право звернутися до виконавчої служби, а рахунки боржника можуть заарештувати до моменту сплати податку.

В окремих випадках українці можуть не сплачувати податок.

"Податок можуть не сплачувати українці, нерухомість яких знаходиться на окупованій території або в зоні бойових дій. Якщо сумніваєтеся, чи потрібно платити, якщо не прийшла квитанція, зверніться до податкової за місцем своєї реєстрації і зможете отримати консультацію більш детально", - підкреслюється в статті.

Раніше директор економічних програм аналітичного центру Український інститут майбутнього Анатолій Амелін заявив, що фактично українці платитимуть 18% з переказів на свою картку. За його словами, будь-які надходження будуть обкладатися податком.

Втім, голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев спростував інформацію про податок 18% на перекази з картки на картку. Парламентарій сказав, що у Національній стратегії доходів такого пункту немає.

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