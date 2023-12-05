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Податки для ФОП в Україні кардинально змінять: що відомо про нововведення

Анна Ярославська
5 грудня 2023, 11:08
Модель єдиного податку не змінюватимуть під час війни. Однак змінити її необхідно, вважає Данило Гетманцев.
Данило Гетманцев
Данило Гетманцев аносував новий податок для ФОП / Колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні необхідно змінювати систему єдиного податку для фізосіб-підприємців. Про це заявив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, зараз замість того, щоб стимулювати малий бізнес до розвитку, єдиний податок дозволяє ухилятися від оподаткування.

Гетманцев уточнив, що модель єдиного податку не змінюватимуть під час війни.

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"Друга теза: нам доведеться його змінювати у зв'язку з тим, що нинішня модель єдиного податку замість стимулювання малого бізнесу стала інструментом для ухилення від оподаткування середнього і великого бізнесу, що мімікрує під малий з метою мінімізації податків. Цього не прийме Європейський Союз, і тут я абсолютно згоден з нашими партнерами", – сказав він в інтерв'ю Телеграф.

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики вважає, що потрібно брати приклад з тих країн, які вже пройшли шлях, який належить пройти Україні. Це, передусім, східноєвропейські країни.

"Точно не Франція чи Німеччина, які мали зовсім інші можливості, а східноєвропейські країни, що стали успішними", – сказав Гетманцев.

Як повідомляв Главред, якщо діяльність фізичних осіб-підприємців (у просторіччі – ФОП) пов'язана із захистом територіальної цінності України та виконанням завдань оборонного характеру, то вони можуть отримати бронь від мобілізації.

Нагадаємо, в додатку Дія з'явилася дуже важлива та корисна функція для багатьох українців - тепер можна закрити ФОП всього в кілька кліків.

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податки Данило Гетманцев ФОП новини України
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