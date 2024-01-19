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"Це маячня": Гетманцев пояснив, чи будуть запроваджувати податок на перекази у 18%

Анна Ярославська
19 січня 2024, 10:48
В Україні немає планів запроваджувати податок на грошові перекази з картки на картку.
Данило Гетманцев, Гроші, банківська карта
Данило Гетманцев розповів, чи будуть в Україні запроваджувати податок на грошові перекази з картки на картку / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що в Україні немає планів запроваджувати податок на грошові перекази з картки на картку. За його словами, заява про запровадження такого податку – помилка "експерта".

"Людина не читала Національну стратегію доходів, це наш план стратегічний до 2030 року, який був опублікований в грудні 2023 року, але захотів зібрати явно лайки, не в своєму розумі, вирішив запостити таку провокацію. Можливо, я не виключаю навіть, що хтось попросив його це зробити, щоб розхитати ситуацію в країні", - сказав Гетманцев в інтерв'ю журналістам Новина.LIVE.

За словами нардепа, податок з переказу запроваджувати не планують. Більше того, податок у розмірі 18%, як зазначає Гетманцев, "це якась абсолютно маячня, яка вб'є просто економіку".

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Глава комітету пояснив, що насправді в стратегії йдеться про те, що податкова отримає доступ до банківської інформації українців.

"Контролюючим органам буде надана можливість посилити контроль за доходами і витратами фізичних осіб шляхом надання контролюючим органам доступу до банківської інформації про рух коштів на рахунках платників податків", - сказав Гетьманцев.

Податок 18% на перекази з картки на картку

27 грудня 2023 року Кабінет міністрів України затвердив Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки. Таким чином українська влада виконала одне із зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом.

Директор економічних програм аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Анатолій Амелін заявив про те, що "Національна стратегія доходів" передбачає запровадження податків з переказів українських громадян з банківської картки на картку за ставкою 18%. Ця інформація надзвичайно обурила українців.

У самій Національній стратегії прямо йдеться, що всі доходи фізичних осіб, отримані за межами підприємницької діяльності, крім прямо передбачених Податковим кодексом України, підлягатимуть оподаткуванню за загальною ставкою податку на доходи фізичних осіб, передбаченою Податковим кодексом.

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