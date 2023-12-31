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Українці платитимуть 18% з переказів на свою картку: який податок придумав Кабмін

Дмитро Відоменко
31 грудня 2023, 10:31оновлено 31 грудня, 12:10
Національна стратегія доходів, прийнята Кабміном, передбачає оподаткування банківських переказів українських громадян з картки на картку за ставкою 18%.
Картка
Кабмін нещодавно затвердив "Національну стратегію доходів" / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Національна стратегія доходів, яка була прийнята Кабміном України 27 Грудня, передбачає стягнення податків з переказів українських громадян з банківської картки на картку за ставкою 18%. Про це заявив директор економічних програм аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Анатолій Амелін, повідомляє УНІАН.

"Кабмін затвердив" Національну стратегію доходів", але це не про ваші доходи, а про наповнення бюджету. Будь-які надходження на картку "фізика" оподатковуються 18% (Привіт, кешова економіка)", – вважає експерт.

У самій Національній стратегії прямо говориться, що всі доходи фізичних осіб, отримані за межами підприємницької діяльності, крім прямо передбачених Податковим кодексом України, підлягатимуть оподаткуванню за загальною ставкою податку на доходи фізичних осіб, передбаченою Податковим кодексом.

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Як заявив економіст Олег Пендзин, насправді така ідея уряд далеко не нова і навіть зараз будь-які доходи фізичних осіб повинні декларуватися і обкладатися податками, проте поки неможливо відстежити надходження на банківські картки громадян через те, що податкова не має доступу до рахунків.

"Будь-які доходи, які сьогодні Вам надходять, ви зобов'язані декларувати – це зазначено в Податковому кодексі – і оподатковувати відповідно до вимог чинного законодавства. Інша справа, що податкова не має доступу до банківської таємниці, і ніякої інформації про надходження на ваші карти у неї немає. Це основне пояснення, чому на сьогоднішній момент податкова не пред'являє вам претензій з приводу оподаткування доходів, отриманих поза підприємницькою діяльністю", – підсумував фахівець.

Нагадаємо, раніше експерти фінансового ринку повідомляли, що курс долара в Україні може рекордно підскочити. А причиною називають ймовірну активність бойових дій та нові удари російських окупантів по Україні. Зокрема, таку думку висловив аналітик компанії Esperio Олександр Болтян. Експерт не виключив, що різке підвищення долара по відношенню до гривні може мати спекулятивний характер.

Також в Україні у 2023 році змінилися правила блокування банківських рахунків за борги - в першу чергу за комунальні послуги.

Стало відомо, що якщо раніше тільки ті боржники, які не сплатили щонайменше 100 тисяч грн, могли залишитися без доступу до своїх рахунків, то тепер це торкнеться навіть тих, кому потрібно заплатить в районі 200 грн.

До того повідомлялося, що клієнт ПриватБанку зіткнувся з проблемою - разом з курсом долара у нього підвищувалися відсотки по кредиту. Чоловік розповів, що у нього був валютний кредит в банку на покупку авто під заставу цього авто. В результаті транспортний засіб йому довелося повернути банку.

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Кабмін податки банківська картка
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