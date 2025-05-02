Ціни на вершкове масло злетіли до максимуму: причина різкого подорожчання

Ціни на вершкове масло зросли навіть попри сезонне збільшення обсягів виробництва.

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Вершкове масло дорожчає / Колаж Главреда. Фото: Pixabay

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Ціни на вершкове масло зросли на 2,9%, досягнувши нового рекорду

Ціни зросли на тлі обмеженої пропозиції та активного попиту

У квітні світові ціни на вершкове масло зросли на 2,9%, досягнувши нового рекорду. Це вже третій місяць поспіль, коли відзначається зростання. Як повідомляє Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО), подорожчання пов'язане зі зменшенням запасів продукції в Європі та стійким попитом на молочний жир.

Індекс світових цін на продовольство ФАО (FFPI), який відображає зміни вартості основних продуктів харчування, у квітні становив 128,3 пункта - на 1% більше порівняно з березнем. Підвищення цін на зерно, молочну продукцію і м'ясо компенсувало зниження вартості цукру і рослинних олій.

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Незважаючи на квітневе зростання, індекс залишається на 19,9% нижчим за піковий рівень, зафіксований у березні 2022 року після початку повномасштабної війни в Україні. Однак порівняно з квітнем минулого року показник збільшився на 7,6%.

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Окремий індекс цін на молочну продукцію у квітні становив 152,1 пункту - це на 2,4% вище за березневе значення і на 22,9% більше, ніж рік тому. Основний внесок у зростання зробило вершкове масло - на тлі обмеженої пропозиції та активного попиту, особливо в Європі, навіть попри сезонне збільшення обсягів виробництва молока.

Також зросли світові ціни на молочні порошки: знежирене - на 1,6%, незбиране - на 2,9%. Причинами стали стабільний внутрішній попит і зміна напрямків експорту - частина поставок переорієнтувалася з Європи в Океанію, де через скорочення молочного виробництва виник дефіцит. Крім того, вартість сиру піднялася на 2,3% порівняно з березнем, чому сприяв активний експорт і обмежена пропозиція в Океанії.

Раніше повідомлялося про те, скільки доведеться платити українцям за популярний продукт. Аналітик зазначив, що ціна залежатиме від погодних умов і ситуації на ринку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ціна на популярний продукт збільшилася. Якщо ще минулого місяця цей продукт можна було придбати за більш демократичними цінами, то з настанням сезону пікніків вартість істотно зросла.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у зв'язку з погіршенням якості торішньої білоголової капусти внаслідок тривалого зберігання цього тижня ціни на неї в Україні різко знизилися.

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Що відомо про вершкове масло? Вершкове масло — молочний продукт, який виробляється шляхом збивання свіжого або кислого молока, вершків чи перетворення високожирних вершків. Масло може використовуватися як додаток до їжі, або для приготування страв шляхом випікання, смаження чи приготування соусів. Для зберігання масла використовують скляні, пластмасові або порцелянові посудини, пише Вікіпедія.

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