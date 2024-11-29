За тиждень ціна 'підскочила' на 35%: в Україні 'різко' дорожчає популярний овоч

Господарства відмовляються продавати цибулю за поточними цінами.

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Ціни на цибулю / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

В Україні зростає ціна на цибулю

В середньому вона на 35% дорожче, ніж минулого тижня

Імпорт цибулі цього сезону може розпочатися раніше

Українські фермери знову підвищили ціни на ріпчасту цибулю. Причиною подорожчання стало збільшення попиту за обмеженої пропозиції якісного продукту. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що якісну цибулю пропонують до продажу за ціною 12-17 грн/кг ($0,29-0,41/кг), що в середньому на 35% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

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До того ж, наразі ціни на цибулю в Україні вже перевищують минулорічні показники в середньому на 16%.

За словами аналітиків, ця ситуація штучно створена, тому що господарства просто відмовляються продавати цибулю за поточними цінами, створюючи дефіцит.

"Говорячи про ситуацію на ринку цибулі в інших країнах, то вже до кінця поточного тижня саме в Україні цей овоч може очолити рейтинг із найвищими цінами. Якщо ця тенденція на ринку зміцниться, то імпорт цибулі в Україну цього сезону може розпочатися раніше традиційних термінів", - наголосили аналітики.

Ціни на цибулю / фото: EastFruit

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в Україні до кінця року зростатиме ціна на різні види хліба. Це відбувається через підвищення вартості на сировину, енергоносії та логістику.

Також відомо, що в Україні стабілізувались ціни на овочі борщового набору. Завдяки імпорту вдалося стримати зростання цін на картоплю.

В той же час, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін заявив, що з часом високий попит на товари перед зимовими святами може спричинити підвищення цін. За його словами, підвищення цін на продукти буде тривати приблизно до першої декади січня.

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