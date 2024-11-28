До кінця року в Україні зросте ціна на базовий продукт: скільки коштуватиме

Ціна на хліб зросте через підвищення вартості на сировину, енергоносії та логістику.

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Ціни на хліб / колаж: Главред, фото: pixabay

Коротко:

В Україні зросте ціна на хліб та кондитерські вироби

Йдеться про здорожчання на 10-15%

Мінімальна ціна може бути не менше 35 гривень за кілограм

В Україні до кінця року зростатиме ціна на різні види хліба. Це відбувається через підвищення вартості на сировину, енергоносії та логістику. Про це розповів перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко в коментарі "Суспільному".

За його словами, йдеться про здорожчання на 10-15%.

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"Мова йде про необхідність подорожчання в межах 10-15 %. Мінімальна відпускна ціна має бути не менше 35 гривень за кілограм. Все, що нижче, це фактично нижче собівартості і підприємство не може в такому режимі працювати довго. Вимиваються обігові кошти і прийде до того, що підприємство не зможе платити за сировину, зарплату, енергоносії. Тобто, змушені будуть зупинитись", ― сказав він.

Дученко підкреслив, що ціни на хліб зростали вже на 5-10% протягом літа та на початку осені. Йдеться, зокрема, про сорти масового вжитку – пшеничний та батон. Вони користуються найбільшим попитом.

"На початку літа хлібники заявляли про значне, як на мене, подорожчання. Мова йшла навіть про 30%. Але за літо і осінь плавне відбулось подорожчання, але не на такий відсоток, як хлібники заявляли. За цей період дорожчали основні складові, сировина. В першу чергу це стосується борошна, енергоносіїв, зарплата. Всі ці фактори впливають на собівартість хліба. Логістика займає значну частину собівартості", ― наголошує він.

Крім того, в Україні прогнозують не тільки здорожчання хліба, а й кондитерських виробів. Все через те, що ціна хліба залежить і від врожаю зернових. Чи вистачить сировини для внутрішнього ринку, буде відомо навесні.

"Міністерство аграрної політики запевнює, що контролюється вивіз зерна на експорт і для внутрішнього ринку продовольчого зерна має бути достатньо. Але виробники зерна сьогодні бачать тренди по зростанню ціни, вони його просто притримують. І на сьогоднішній день великих пропозицій по зерну II-III класу на ринку, на жаль, обмаль. Через дефіцит пропозицій збільшується його ціна", ― підсумував Дученко.

Як зберігати хліб / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в Україні раптово подорожчають цигарки. Мінімальна вартість пачки вже в 2025 році може бути на рівні 130 грн. Це пов'язано з закликом Європейської комісії збільшити акцизні ставки на тютюнові вироби, щоб гармонізувати їх з європейськими.

В той же час, в Україні стабілізувались ціни на овочі борщового набору. Завдяки імпорту вдалося стримати зростання цін на картоплю.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін говорив, що ціни на продукти в Україні в листопаді різко підскочили, проте в перші два тижні грудня вартість продукції утримуватиметься на поточному рівні.

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Що таке Всеукраїнська асоціація пекарів? Всеукраїнська асоціація пекарів – діючий асоціативний орган, створений для координації спільних дій у напрямку посилення ринкових позицій підприємств-членів Асоціації, активного захисту і лобіювання їх інтересів на всеукраїнському та регіональних рівнях. З часу заснування Всеукраїнська асоціація пекарів веде активну діяльність щодо захисту інтересів не лише підприємств-членів ВАП, але й усієї хлібопекарної галузі.

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