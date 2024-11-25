Дещо обійдеться вдвічі дорожче: як змінилися ціни на продукти за тиждень

У фруктово-ягідному сегменті спостерігається стрімке зростання цін, розповіли аналітики EastFruit.

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Ціни на овочі та фрукти в Україні стрімко злетіли / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

Коротко:

В Україні стабілізувалися ціни на овочі борщового набору

Подорожчали деякі томати, огірки, цвітна капуста та баклажани

У фруктово-ягідному сегменті ціни на більшість товарів зросли

В Україні стабілізувались ціни на овочі борщового набору. Завдяки імпорту вдалося стримати зростання цін на картоплю. Найбільше подорожчали томати, огірки, виноград та апельсини. Про це повідомили аналітики EastFruit.

За даними аналітиків, оптові ціни на картоплю утримуються на рівні 20-28 гривень за кілограм. Ціни на інші овочі борщового набору також стабілізувалися: морква коштує 20-23 грн/кг, білокачанна капуста — 20-25 грн/кг, буряк — 13-15 грн/кг, ріпчаста цибуля — 10-15 грн/кг.

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Однак деякі овочі подорожчали. Томати зросли в ціні з 50-70 грн/кг до 80-85 грн/кг. Після тимчасового зниження тиждень тому знову подорожчали тепличні огірки — з 90-110 грн/кг до 95-135 грн/кг. Ціни на цвітну капусту також зросли — з 70-100 грн/кг до 100-110 грн/кг, а баклажани подорожчали з 50-55 грн/кг до 55-60 грн/кг.

У фруктово-ягідному сегменті ціни на більшість товарів також зросли. Виноград подорожчав майже вдвічі — з 80-125 грн/кг до 125-280 грн/кг. Дорожчими стали і цитрусові: апельсини подорожчали з 50-75 грн/кг до 70-90 грн/кг, а лимони — з 53-60 грн/кг до 55-75 грн/кг. Також зросли ціни на гранат, які піднялися з 85-105 грн/кг до 90-110 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, ціни на овочі, мʼясо, яйця та олію в Україні продовжуватимуть зростати і взимку, і навесні. Овочі дорожчатимуть через проблеми з їх зберіганням, а імпорт додасть вартості.

Також в Україні спостерігається зниження цін на моркву, повідомили аналітики EastFruit. Наразі моркву відвантажують по 15-23 грн/кг, що на 21% дешевше порівняно з минулим тижнем.

Як повідомляв Главред, ціни на продукти в Україні різко підскочили в листопаді, але в перші два тижні грудня залишатимуться на поточному рівні. Водночас високий попит на товари перед святами може спричинити підвищення цін, особливо на м'ясо, копченості, рибу та яйця.

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