Закон про підвищення податків: українцям сказали, чи 'підскочать' ціни на бензин

Кожній заправці доведеться сплачувати податок до 60 тисяч гривень щомісячно.

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Ціни на бензин / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне із заяви міністра:

На АЗС очікує податок на прибуток

Це не вплине на вартість бензину

Зміни податку для автозаправних станцій не вплинуть на ціни на бензин для споживачів. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, передає "Радіо Свобода" із посиланням на брифінг.

Зазначається, що брифінг був присвячений тому, кого зачепить збільшення податків та якими будуть особливості бюджету-2025, закон про який сьогодні підписав Володимир Зеленський.

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Зокрема, йшлося й про ціни на бензин для споживачів, адже, згідно зі змінами до Податкового кодексу, на мережі автозаправних станцій очікує так званий авансовий податок на прибуток. Кожній заправці доведеться сплачувати до 60 тисяч гривень щомісячно.

Однак, міністр фінансів стверджує, що для споживачів не зміниться нічого.

"Це не призведе до зростання вартості цін на бензин. Це ми вирівнюємо систему оподаткування. І це була реакція ринку", – сказав він.

Закон про "історичне" підвищення податків - останні новини України

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 28 листопада, президент України Володимир Зеленський підписав закон про "історичне" підвищення податків для населення та бізнесу.

Закон набере чинності після публікації в офіційному виданні парламенту газеті "Голос України" 1 грудня.

Очікується, що такі зміни принесуть у бюджет 137 мільярдів гривень у 2025 році. Це дозволить компенсувати бюджетний дефіцит і забезпечити фінансування Збройних сил України.

Документ, зокрема, передбачає збільшення військового збору та розширення кола його платників до 31 грудня року, у якому припинять або скасують воєнний стан:

підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;

запровадження військового збору у розмірі 1% від доходу для платників єдиного податку третьої групи;

встановлення збору для ФОПів-платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати на місяць (наразі мінімальна зарплата становить 8 000 грн, тому збір дорівнюватиме 800 грн).

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Хто такий Сергій Марченко Український економіст і політичний діяч, кандидат економічних наук. Обіймав посаду заступника міністра фінансів України (2016-2018). Працював на посаді заступника Глави Адміністрації Президента України (2018-2019). Міністр фінансів України з 30 березня 2020 року, пише Вікіпедія.

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