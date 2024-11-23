Ціни на продукти в грудні: чи варто очікувати подорожчання товарів перед святами

На думку Олега Пендзіна, підвищення цін на продукти буде тривати приблизно до першої декади січня.

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Які продукти будуть дорожчати у грудні / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Коли можна очікувати зниження цін на продукти

Чи прогнозується підвищення цін для українців під час зимових свят

Чи буде збільшуватись ціна на яйця

Ціни на продукти в Україні в листопаді різко підскочили, проте в перші два тижні грудня вартість продукції утримуватиметься на поточному рівні. Про це у коментарі Главреду розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін.

Водночас він додав, що з часом високий попит на товари перед зимовими святами може спричинити підвищення цін.

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"Ми очікуємо плато зростання цін приблизно протягом двох тижнів грудня. Пізніше, з 15 грудня, знову почнеться зростання. Але насамперед почнуть зростати ціни на ті товари, які раніше дорожчали найменше, а саме м'ясо, копченості, м'ясопродукти та риба. Дорожчатимуть і яйця. Усе це відбуватиметься перед святами, коли українці запасатимуться продукцією", - пояснив Пендзін.

За його словами, підвищення цін на продукти буде тривати приблизно до першої декади січня, а потім протягом місяця-півтора зберігатиметься тривале плато, тому що люди витратять значну суму грошей на святкування, що, своєю чергою, призведе до зниження попиту.

Він додав, що ціна яєць в Україні сьогодні - 63-64 гривні. І гранична вартість залежатиме від купівельної спроможності українців.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як писав Главред, ціни на овочі, мʼясо, яйця та олію в Україні продовжуватимуть зростати. Вартість цих категорій продуктів підвищуватиметься не лише взимку, а й навесні. Збільшення вартості мʼяса та яєць, на думку Дмитра Соломчука, буде продовжуватися через підвищення цін на пшеницю, кукурудзу і сою на світових біржах. Своєю чергою, це підвищує ціни на комбікорми.

Також в Україні після попереднього зниження знову зросли ціни на тепличні огірки. Аналітики повідомляють, що наразі тепличні огірки реалізуються за гуртовими цінами від 90 до 120 грн/кг ($2,19–2,92/кг), залежно від сорту, якості та обсягу партії.

Тим часом ціна на моркву в Україні поступово знижується. Так, на сьогодні виробники відвантажують моркву по 15-23 грн/кг ($0,36-0,56/кг), залежно від якості та обсягів запропонованих партій овочів, що в середньому на 21% дешевше ніж тижнем раніше.

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Хто такий Олег Пендзин Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

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