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За що українцям банки масово блокують картки: як не залишитися без грошей

Дмитро Відоменко
17 квітня 2024, 09:22
В Україні рахунок у банку будь-якого клієнта можуть заблокувати за порушення фінансового моніторингу.
Карточки
За що блокують картки в банку? / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

В Україні рахунок у банку будь-якого клієнта можуть заблокувати за порушення фінансового моніторингу і це - одна з найпоширеніших причин блокування карт. Про це йдеться в матеріалі порталу "Обозрєватель".

Як кажуть експерти, усі українські банки блокують рахунки через порушення правил фінансового моніторингу. І, навіть якщо клієнт не знав, що порушує їх, то в банку автоматично перевірять транзакцію і визначать як "ризиковану". Іноді для блокування достатньо обміняти криптовалюту й отримати кошти з грошового рахунку, який раніше використовувався шахраями.

Крім того, заблокувати можуть будь-яку "нетипову" операцію - особливо на велику суму готівки. Під особливою увагою перебувають і всі публічно значущі особи. Тож якщо людина, приміром, депутат, то просити в неї пояснити, звідки переказано гроші, банк буде значно частіше.

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Особливу увагу слід приділяти таким випадкам:

  • зняття незвично великої суми готівки в регіоні, де ви зазвичай не перебуваєте;
  • великі онлайн-покупки, особливо вночі;
  • отримання великої суми на картку та її виведення готівкою;
  • операції з криптовалютою або іншими віртуальними активами на суму понад 30 тисяч грн;
  • транзакції на суму 400 тисяч грн і більше.

Що робити, щоб картку не заблокували

Ознайомитися з умовами використання рахунку. Перечитайте договір, зверніться в банк і попросіть уточнити умови співпраці. Якщо це зарплатна картка, використовуйте картку за призначенням. Намагайтеся дотримуватися умов співпраці з банком.

Мати переконливі пояснення для банку. Він може заблокувати рахунок у разі, якщо клієнт не може пояснити природу платежів і переказів.

Сплачувати податки вчасно. Якщо ви декларуєте всі доходи й отримуєте їх прозоро, то, природно, у будь-який момент зможете пояснити банку свої банківські операції.

Не передавайте свою картку іншим особам. Важливо, щоб клієнт самостійно користувався своєю карткою. Не передавайте її стороннім. Річ у тім, що в Україні існує цілий ринок "мулів" - клієнти банків, які передають свої картки шахраям за невелику грошову винагороду. Такі "мули" ризикують назавжди опинитися в чорному списку банків і більше не зможуть відкрити рахунок у принципі.

Відмовитися від підозрілих операцій. Банки часто блокують рахунки після купівлі криптовалюти, тому намагайтеся уникати тих операцій, які можуть бути підозрілими. Якщо ви плануєте купувати або продавати криптовалюту, користуйтеся послугами офіційних бірж, які перевіряють своїх клієнтів.

Що таке Національний банк України?

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Грошові перекази в Україні

Як повідомляв Главред, банки в Україні вже деякий час встановлюють ліміти для грошових переказів з картки на картку, щоб протидіяти шахрайству та відмиванню грошей. Обмежуються не тільки суми переказів, а й кількість транзакцій. Однак ці ліміти різняться залежно від фінустанови.

Також, в Україні не блокують банківські картки для отримання пенсії, якщо по них немає тривалого руху коштів, однак можуть перестати нараховувати пенсію. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

Крім іншого, у новому і гучному законопроєкті про мобілізацію в Україні був пункт про внесення ухильників до бази боржників. Ця ідея викликала у багатьох масу запитань. Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський поставив крапку в цьому питанні.

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