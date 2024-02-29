Обмеження на перекази між картками: які ліміти у ПриватЬанку і "Моно"

Банки в Україні встановлюють ліміти для грошових переказів з картки на картку, щоб протидіяти шахрайству та відмиванню грошей.

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Які ліміти у ПриватБанку і "Моно" за переказами з картки на картку? / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот

Банки в Україні вже деякий час встановлюють ліміти для грошових переказів з картки на картку, щоб протидіяти шахрайству та відмиванню грошей. Обмежуються не тільки суми переказів, а й кількість транзакцій. Однак ці ліміти розрізняються залежно від фінустанови, повідомляє портал "Обозрєватєль".

Обмеження переказів в ПриватБанку: максимальна сума і число операцій

Основні ліміти на перекази між фізичними особами в державному ПриватБанку встановлені на різному рівні в залежності від того, отримує клієнт гроші або відправляє. Однак у будь-якому випадку при переказі діє обмеження 29 999 грн за один платіж.

Крім того, вкрай важливо, куди буде переказ – по Україні або за кордон.

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Так, для відправника діють такі обмеження:

по Україні на місяць дозволено 200 транзакцій на загальну суму не більше 1 млн грн;

за кордон можна здійснити не більше 20 переказів на місяць на загальну суму не вище 100 тис.грн.

Для одержувача ліміти все трохи інакше:

по Україні на місяць дозволено 350 транзакцій на загальну суму не більше 1 млн грн;

з-за кордону можна отримати не більше 50 переказів на місяць на загальну суму не вище 399 999 грн.

Обмеження в Monobank: скільки можна перекинути з картки на картку

Ліміт на перекази між фізичними особами в Монобанку встановили наступним чином:

можна перевести на карту українського банку за одну операцію до 60 тисяч гривень;

ліміти на число операцій (в день-50 шт., за 4 дні – 100 шт., в місяць – 150 шт);

Максимальна сума, яку можна перевести на місяць, визначається лімітом платіжних систем: MasterCard – не більше еквівалента 10 тисяч доларів США за курсом Нацбанку, Visa – не більше еквівалента 25 тисяч доларів США за курсом НБУ.

для P2P переказів на іноземні картки за одну операцію можна перевести до 30 тисяч грн в еквіваленті, але не менше одного долара / одного євро / однієї гривні (дозволено 5 таких операцій на тиждень і 10 на місяць);

для переказів за кордон через систему SWIFT діє ліміт Нацбанку на інвестиції за кордон, а перекази всередині цього ліміту проводяться за наявності підтверджуючих документів (сума операцій не повинна перевищувати 200 тисяч євро на календарний рік).

SWIFT Спільнота всесвітніх міжбанківських фінансових каналів зв'язку (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT), вимовляється як Свіфт) - це міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів, передає Вікіпедія. Дана система дозволяє фінансовим установам у всьому світі відправляти і отримувати інформацію про фінансові операції в безпечній, стандартизованій і надійній формі.

Проблеми в українців з ПриватБанком

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ПриватБанк заблокував рахунки клієнта, вимагаючи ідентифікувати особу. Чоловік назвав такі дії знущанням, оскільки всі його дані відомі співробітникам банку.

Також повідомлялося, що клієнт ПриватБанку зіткнувся з проблемою - разом з курсом долара у нього підвищувалися відсотки по кредиту. Чоловік розповів, що у нього був валютний кредит в банку на покупку авто під заставу цього авто. В результаті транспортний засіб йому довелося повернути банку.

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