'Рішення про закінчення війни ухвалюватиметься не в Кремлі': хто може зупинити Путіна

Насправді Києву немає про що говорити з Кремлем – потрібно говорити з Пекіном і Вашингтоном.

https://glavred.net/world/reshenie-o-zavershenii-voyny-budet-prinimatsya-ne-v-kremle-kto-mozhet-ostanovit-putina-10698176.html Посилання скопійоване

Рішення про закінчення війни ухвалюватиметься не в Кремлі, каже експерт/ колаж: Главред, фото: Офіс президента, скрін

Основні тези Пендзина:

Рішення про закінчення війни буде ухвалюватися не в Москві, а в Пекіні

Україні немає про що говорити з РФ, треба говорити зі США і Китаєм

Без китайської підтримки Росія війну вести не зможе

Україні немає про що говорити з країною-агресоркою Росією, адже рішення про закінчення війни прийматиметься не у Москві.

Варто говорити не з РФ, а зі США і Китаєм. Таку думку висловив економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в інтерв’ю Главреду.

відео дня

"Рішення про закінчення війни буде ухвалюватися не в Кремлі. Рішення про закінчення війни ухвалюватиметься в Пекіні. Це головний постулат, який ми повинні зрозуміти", – зазначив він.

За словами Пендзина, з Кремлем нема про що говорити – варто говорити з Пекіном і Вашингтоном.

"Тільки там, на зустрічі Вашингтону і Пекіну, будуть ухвалюватися рішення щодо подальшої долі українсько-російської війни. Без китайської підтримки Росія війну вести не зможе", – додав він.

Як Китай може вплинути на завершення війни – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, США можуть переконати Китай підтримати заморозку війни в Україні. Якщо США задіють свій козир, ситуація в Китаї та Росії погіршиться.

Також раніше експерт розкрив деталі, без якої країни Росія зможе провоювати лише 1-2 місяці. Україна в межах угоди США і Китаю отримає свої можливості, вважає Валерій Клочок.

Нагадаємо, продажі впали більш ніж удвічі – Китай масово йде з РФ, обвалюючи економіку. Продажі автомобілів у Росії за перше півріччя 2024 року впали на 27%, а імпорт китайських авто – на 62%.

Читайте також:

Про персону: Олег Пендзин Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред