'Рішення про закінчення війни ухвалюватиметься не в Кремлі': хто може зупинити Путіна

Основні тези Пендзина:
- Рішення про закінчення війни буде ухвалюватися не в Москві, а в Пекіні
- Україні немає про що говорити з РФ, треба говорити зі США і Китаєм
- Без китайської підтримки Росія війну вести не зможе
Україні немає про що говорити з країною-агресоркою Росією, адже рішення про закінчення війни прийматиметься не у Москві.
Варто говорити не з РФ, а зі США і Китаєм. Таку думку висловив економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в інтерв’ю Главреду.
"Рішення про закінчення війни буде ухвалюватися не в Кремлі. Рішення про закінчення війни ухвалюватиметься в Пекіні. Це головний постулат, який ми повинні зрозуміти", – зазначив він.
За словами Пендзина, з Кремлем нема про що говорити – варто говорити з Пекіном і Вашингтоном.
"Тільки там, на зустрічі Вашингтону і Пекіну, будуть ухвалюватися рішення щодо подальшої долі українсько-російської війни. Без китайської підтримки Росія війну вести не зможе", – додав він.
Як Китай може вплинути на завершення війни – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, США можуть переконати Китай підтримати заморозку війни в Україні. Якщо США задіють свій козир, ситуація в Китаї та Росії погіршиться.
Також раніше експерт розкрив деталі, без якої країни Росія зможе провоювати лише 1-2 місяці. Україна в межах угоди США і Китаю отримає свої можливості, вважає Валерій Клочок.
Нагадаємо, продажі впали більш ніж удвічі – Китай масово йде з РФ, обвалюючи економіку. Продажі автомобілів у Росії за перше півріччя 2024 року впали на 27%, а імпорт китайських авто – на 62%.
Про персону: Олег Пендзин
Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.
