В Україні оновили тести з ПДР: що тепер запитують на іспиті

Зміни до тестів з ПДР набрали чинності 12 вересня поточного року.

В Україні оновили тестові питання для складання теоретичного іспиту з Правил дорожнього руху. Зміни набули чинності 12 вересня. Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Що змінилося для майбутніх водіїв

Оновлення стосуються:

дорожніх знаків та розмітки;

основ безпечного водіння;

окремих положень, врахованих у тестах.

Зміни торкнулися й окремих блоків, наприклад, у розділі "Дорожні знаки" змінили завдання №206 та №207, а в частині "Дорожня розмітка" — питання №9, №10 і №13.

Також змінено питання №87 у розділі "Основи безпечного водіння".

З яких завдань складається іспит ПДР

Теоретична частина іспиту в сервісному центрі МВС включає 20 тестових питань, для їх проходження кандидатові дається 20 хвилин.

Під час тестування майбутній водій може зробити максимум дві помилки. Якщо помилок більше - іспит не складено.

Серед 20 запитань є 10 - з правил дорожнього руху, 4 - з основ безпеки руху, 4 - з будови та експлуатації транспортного засобу відповідної категорії та ще 2 - з надання першої домедичної допомоги.

Майбутній водій має право проходити іспит необмежену кількість разів, однак повторна спроба дозволяється лише після 10-денного інтервалу.

Штрафи для водіїв в Україні - останні новини

Як писав Главред, через недбалість водіїв можуть виникати штрафи за номерні знаки. Найпоширеніші порушення:

забруднені номери, які не читаються з 20 метрів;

ненадійне кріплення, через яке номер може загубитися;

неправильне розташування знака.

Крім того, в Україні готуються суттєві зміни до правил дорожнього руху. Верховна Рада розглядає законопроєкт №12172, який передбачає посилення відповідальності за порушення ПДР на перехрестях і пішохідних переходах.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні посилили відповідальність за керування транспортом без відповідної категорії водійського посвідчення.

