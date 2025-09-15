В Україні оновили тести з ПДР: що тепер запитують на іспиті

Ви дізнаєтеся:
- Що змінилося для майбутніх водіїв в тестах з ПДР
- З яких завдань складається тестовий іспит
В Україні оновили тестові питання для складання теоретичного іспиту з Правил дорожнього руху. Зміни набули чинності 12 вересня. Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.
Що змінилося для майбутніх водіїв
Оновлення стосуються:
- дорожніх знаків та розмітки;
- основ безпечного водіння;
- окремих положень, врахованих у тестах.
Зміни торкнулися й окремих блоків, наприклад, у розділі "Дорожні знаки" змінили завдання №206 та №207, а в частині "Дорожня розмітка" — питання №9, №10 і №13.
Також змінено питання №87 у розділі "Основи безпечного водіння".
З яких завдань складається іспит ПДР
Теоретична частина іспиту в сервісному центрі МВС включає 20 тестових питань, для їх проходження кандидатові дається 20 хвилин.
Під час тестування майбутній водій може зробити максимум дві помилки. Якщо помилок більше - іспит не складено.
Серед 20 запитань є 10 - з правил дорожнього руху, 4 - з основ безпеки руху, 4 - з будови та експлуатації транспортного засобу відповідної категорії та ще 2 - з надання першої домедичної допомоги.
Майбутній водій має право проходити іспит необмежену кількість разів, однак повторна спроба дозволяється лише після 10-денного інтервалу.
Штрафи для водіїв в Україні - останні новини
Як писав Главред, через недбалість водіїв можуть виникати штрафи за номерні знаки. Найпоширеніші порушення:
- забруднені номери, які не читаються з 20 метрів;
- ненадійне кріплення, через яке номер може загубитися;
- неправильне розташування знака.
Крім того, в Україні готуються суттєві зміни до правил дорожнього руху. Верховна Рада розглядає законопроєкт №12172, який передбачає посилення відповідальності за порушення ПДР на перехрестях і пішохідних переходах.
Раніше повідомлялося про те, що в Україні посилили відповідальність за керування транспортом без відповідної категорії водійського посвідчення.
