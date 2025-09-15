Повторила долю Кіркорова: з Анною Asti сталася біда

Анна Асті не могла стримати сліз на сцені.

Анна Asti повторила долю Філіпа Кіркорова / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Asti,

Ви дізнаєтеся:

Анна Asti отримала серйозну травму

Як це сталося

Зі співачкою Анною Asti, яка зрадила Україну і втекла до країни-терориста РФ, сталася чергова неприємність. Запроданка повторила долю Філіпа Кіркорова та отримала травму просто під час концерту, повідомляють росЗМІ.

Уже на першому номері свого шоу Асті невдало підстрибнула і знову вивихнула ногу. Біль виявився настільки сильним, що вона забула слова власних пісень, а у фіналі виступу розплакалася.

"Іноді навіть татове виховання "солдата" не рятує", - зізналася Асті.

Анна Asti отримала травму на сцені / фото: instagram.com, Анна Asti

Незважаючи на травму, співачка не могла дозволити собі зупинити концерт, адже проблеми з продажем квитків існують і без подібних форс-мажорів. Тому Асті довелося відпрацювати програму, накульгуючи. Утім, як похвалилася зрадниця України, її шанувальники нібито нічого не помітили.

"Значить, впоралася", - втішила себе Анна Asti.

Нагадаємо, що з Філіппом Кіркоровим сталася схожа ситуація. Путініст впав зі сцени під час виступу на "Новій хвилі" в Казані. Співак оступився на пересувних сходах і дивом уникнув серйозних травм.

Анна Аsti виступала зі сльозами на очах / фото: instagram.com, Анна Аsti

Анна Asti - позиція

Анна Asti (справжнє ім'я Анна Дзюба) від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну публічно не висловлюється щодо політичних питань і продовжує концертну діяльність у Росії. У 2023 році вона отримала російське громадянство, відмовившись від українського. Артистку занесено в базу "Миротворця" за підтримку агресора і діяльність на території РФ.

Раніше Главред повідомляв, що життя зрадниці України Анни Asti на території терористичної РФ стає все складнішим. За даними джерел з російського шоу-бізнесу, її примхи і лицемірство дратують колег по сцені, тому багато хто намагається уникати спілкування з артисткою.

Крім того, у країні-агресорі висміяли зовнішність Анни Asti та Ані Лорак. Співачки з'явилися на музичному фестивалі "Нова хвиля" в Казані, що викликало бурхливі обговорення серед публіки щодо косметичних втручань у їхні обличчя.

Про персону: Анна Асті Анна Asti (справжнє ім'я Анна Дзюба) - співачка родом із Черкас, колишня солістка гурту Artik & Asti, повідомляє Вікіпедія. Артистка стала на бік окупантів, повністю переїхала жити в Росію після 24 лютого 2022 року, де працює, і жодним словом не обмовилася про повномасштабне вторгнення РФ на територію України.

