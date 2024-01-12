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Блокування карт ухилянтів: в уряді поставили крапку в питанні

Єлизавета Бельмас
12 січня 2024, 18:10
У Верховній Раді України дали остаточну відповідь про те, чи будуть блокувати рахунки ухилянтів.
Блокування карт ухильників
Блокування карт ухильників / колаж: Главред, фото: УНІАН

У новому і гучному законопроекті про мобілізацію в Україні був пункт про внесення ухилянтів у базу боржників. Ця ідея викликала у багатьох масу питань. Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський поставив крапку в цьому питанні, передає Телеграф.

Як відомо, внесення в таку базу призвело б до блокування банківських рахунків. Неявка громадянина в ТЦК за повісткою могла давати право керівництву військкомату не тільки блокування рахунків, а й позбавлення права на керування автомобілем. Веніславський повідомив, що від цього пункту в раді відмовилися.

За словами члена комітету, дана ідея є неконституційною.

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"Ця норма викликала заперечення у всіх, особливо у антикорупціонерів. Дискредитаційні повноваження керівника ТЦК точно не відповідають Конституції", - каже Веніславський.

Він також додав, що у праві власності та інших основоположних правах обмежити громадянина України можуть тільки після рішення суду.

"Через це, цього не буде в майбутньому законі", - резюмував член Комітету з питань національної безпеки.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, новий законопроект повернули на доопрацювання. Рішення повернути законопроект про мобілізацію Кабінету Міністрів України, щоб його допрацювали, було спільною позицією парламенту, уряду та військового керівництва. Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Також, радник глави офісу президента Михайло Подоляк прокоментував перспективи прийняття нового закону про мобілізацію. Як підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону, законопроект про мобілізацію буде прийнятий в будь-якому випадку.

Крім іншого, в парламентському комітеті з питань національної безпеки і оборони розповіли, які зміни можуть бути внесені в законопроект про мобілізацію та проходження військової служби за підсумками обговорення.

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мобілізація війна в Україні
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