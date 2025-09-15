Україні може загрожувати нове вторгнення: ЗМІ розкрили цинічний задум Путіна

Головне:
- Військові навчання Росії та Білорусі триватимуть до 16 вересня
- Путін може спробувати після навчань кинути свої війська в бій
Військові навчання Росії та Білорусі добігають кінця. У диктатора Володимира Путіна залишаються кілька можливих варіантів використання стягнутих сил, два з них - кинути війська в бій. Про це пише Bild.
У виданні нагадують, що до навчань було залучено близько 30 тисяч військових, і в Європі не виключають ризику нового удару.
Оглядач Bild Петер Тіде спрогнозував, як буде діяти кремлівський лідер після закінчення військових навчань.
Один зі сценаріїв - залишити війська в Білорусі як фактор постійної загрози Заходу.
Другий варіант - розпочати вторгнення в Україну з північного напрямку.
Останній сценарій передбачає концентрацію уваги на білоруському кордоні для несподіваного удару в іншому місці.
Аналітик додає, що Москва демонструє силу, тоді як НАТО досі виглядає неповністю готовим.
Чи є загроза для України від навчань "Захід-2025" в Білорусі - думка експерта
Військовий експерт, полковник запасу Олеж Жданов запевнив, що військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2025" не становлять загрози для України та інших країн, тому що задіяна незначна чисельність особового складу з різних країн ОДКБ. При цьому провокації під час навчань "Захід-2025" цілком можливі.
"Тут усе залежить від нашого військово-політичного керівництва. Якщо буде спроба провокацій, одразу має бути завдано удару по Мозирському нафтопереробному заводу. У будь-якому разі слід оголосити, що Україна готова завдати удару по нафтогазовій інфраструктурі Білорусі в разі провокацій з білоруської території", - сказав Жданов.
Військові навчання "Захід 2025" - новини за темою
Як писав Главред, 12 вересня, розпочались спільні стратегічні навчання білоруських та російських збройних сил "Захід-2025", які триватимуть на полігонах Білорусі та Росії до 16 вересня.
Пізніше зʼясувалося, що Польща розміщує близько 40 тисяч військових уздовж кордонів з Білоруссю та Росією через загострення ситуації після масованого вторгнення дронів. Збільшення чисельності військ було очікуваним на тлі запланованих російських та білоруських військових навчань.
Окрім цього усі прикордонні переходи Польщі з Білоруссю закрили до подальшого повідомлення. Прикордонники натягують колючий дріт і встановлюють загороджувальні щити.
Нещодавно оглядач Bild Юліан Репке заявив, що на російсько-білоруських навчаннях "Запад-2025", диктатори РФ і Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко відпрацьовують стратегії війни із Заходом.
Інші новини:
- Літаки споряджені крилатими ракетами: існує загроза нового удару по Україні
- Чи будуть відключення світла взимку: в Укренерго пояснили, чого чекати українцям
- Трамп неочікувано змінив ставлення до Росії через війну - Politico
Про джерело: Bild
Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.
Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію.
У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред