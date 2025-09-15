Україні може загрожувати нове вторгнення: ЗМІ розкрили цинічний задум Путіна

У Bild спрогнозували, куди Путін спробує кинути свої війська після військових навчань "Захід 2025".

Аналітик сказав, як буде діяти Путін після закінчення військових навчань / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот із відео

Головне:

Військові навчання Росії та Білорусі триватимуть до 16 вересня

Путін може спробувати після навчань кинути свої війська в бій

Військові навчання Росії та Білорусі добігають кінця. У диктатора Володимира Путіна залишаються кілька можливих варіантів використання стягнутих сил, два з них - кинути війська в бій. Про це пише Bild.

У виданні нагадують, що до навчань було залучено близько 30 тисяч військових, і в Європі не виключають ризику нового удару.

Оглядач Bild Петер Тіде спрогнозував, як буде діяти кремлівський лідер після закінчення військових навчань.

Один зі сценаріїв - залишити війська в Білорусі як фактор постійної загрози Заходу.

Другий варіант - розпочати вторгнення в Україну з північного напрямку.

Останній сценарій передбачає концентрацію уваги на білоруському кордоні для несподіваного удару в іншому місці.

Аналітик додає, що Москва демонструє силу, тоді як НАТО досі виглядає неповністю готовим.

Чи є загроза для України від навчань "Захід-2025" в Білорусі - думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу Олеж Жданов запевнив, що військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2025" не становлять загрози для України та інших країн, тому що задіяна незначна чисельність особового складу з різних країн ОДКБ. При цьому провокації під час навчань "Захід-2025" цілком можливі.

"Тут усе залежить від нашого військово-політичного керівництва. Якщо буде спроба провокацій, одразу має бути завдано удару по Мозирському нафтопереробному заводу. У будь-якому разі слід оголосити, що Україна готова завдати удару по нафтогазовій інфраструктурі Білорусі в разі провокацій з білоруської території", - сказав Жданов.

Як писав Главред, 12 вересня, розпочались спільні стратегічні навчання білоруських та російських збройних сил "Захід-2025", які триватимуть на полігонах Білорусі та Росії до 16 вересня.

Пізніше зʼясувалося, що Польща розміщує близько 40 тисяч військових уздовж кордонів з Білоруссю та Росією через загострення ситуації після масованого вторгнення дронів. Збільшення чисельності військ було очікуваним на тлі запланованих російських та білоруських військових навчань.

Окрім цього усі прикордонні переходи Польщі з Білоруссю закрили до подальшого повідомлення. Прикордонники натягують колючий дріт і встановлюють загороджувальні щити.

Нещодавно оглядач Bild Юліан Репке заявив, що на російсько-білоруських навчаннях "Запад-2025", диктатори РФ і Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко відпрацьовують стратегії війни із Заходом.

