'Буде там, де хоче': політв’язень Лукашенка після звільнення повернувся до в’язниці

Білоруського опозиціонера та колишнього кандидата в президенти Миколу Статкевича знову ув’язнили у колонії в Глибокому, вказують ЗМІ.

Політв'язень Лукашенка Статкевич знову повернувся за ґрати / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

Білоруського політв'язня, який відмовився від депортації до Литви - повернули до в'язниці

Він утримується в колонії міста Глибоке Вітебської області

Білоруський політв’язень Микола Статкевич, який був нещодавно звільнений разом із ще 51 політв’язнем і який відмовився залишати територію Білорусі, знову опинився за ґратами. Про це повідомило білоруське видання "Наша Ніва" з посиланням на власне джерело.

11 вересня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив про звільнення 52 політичних в’язнів, серед яких був і Микола Статкевич. Усіх мали вивезти до Литви.

Зазначається, що 69-річного колишнього кандидата в президенти 11 вересня намагалися депортувати, однак у нейтральній зоні між Білоруссю та Литвою він вибив двері автобуса й вийшов із нього, після чого зник.

Зараз, за даними медіа, яке посилається на "достовірне джерело", Статкевич утримується в колонії міста Глибоке Вітебської області.

"Він відмовився. Він вважає, що Лукашенко не вирішує його долю. Він буде перебувати там, де хоче", – розповідав голова партії "Народна громада" у вигнанні Євген Вільський.

У 2010 році Статкевич балотувався в президенти, а після акції протесту 19 грудня був засуджений до шести років колонії суворого режиму й звільнений у 2015-му. Згодом знову активно долучався до політичних кампаній та протестів.

У травні 2020 року, напередодні масових акцій, його заарештували й засудили до 14 років ув’язнення у колонії особливого режиму за звинуваченням в організації масових заворушень. Останні два роки і сім місяців він провів в ізоляції у камерному блоці тієї ж колонії в Глибокому, без жодного зв’язку із зовнішнім світом.

Чому Статкевич відмовився від свободи - думка експерта

Як писав Главред, керівник Центру політичного аналізу та прогнозу, доктор політичних наук Павло Усов прокоментував рішення політв’язня Миколи Статкевича відмовитися від обміну та залишитися в Білорусі. Він зазначив, що для Лукашенка це є серйозним подразником, адже Статкевич давно вважається його особистим ворогом, а його непередбачувані дії не раз викликали роздратування. Сам факт включення прізвища Статкевича до списку на звільнення свідчить, що його справа була частиною переговорних домовленостей.

На думку Усова, після такого розвитку подій зі Статкевичем може статися будь-що.

"Чи зірве це подальші угоди? Я думаю, що ні. Можливо, це на якийсь час заморозить процес, але не зірве його в кінцевому підсумку. Тому що Лукашенко отримує очевидні дивіденди - як політичні, так і в питанні санкцій, повертається його суб'єктність", - вважає він.

Звільнення політв'язнів в Білорусі - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 21 червня білоруського опозиціонера Сергія Тихановського звільнили з в’язниці.

Нещодавно представник США зустрівся із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Існує думка, що таким чином Вашингтон прагне віддалити Мінськ від впливу Росії, однак наразі це виглядає малоймовірним, зазначив керівник Центру політичного аналізу та прогнозу доктор політичних наук Павло Усов.

Крім того, США зняли санкції з білоруської авіакомпанії "Белавіа". Деякі експерти висловлюють побоювання, що це може стати шляхом для обходу санкцій Росією, проте, за словами Усова, такий сценарій не має логічного підґрунтя.

Про персону: Павло Усов Павло Усов - білоруський політолог, родом із Могильова. Випускник історичного факультету Могильовського держуніверситету, пізніше навчався в аспірантурі БДУ і продовжив наукову кар'єру в Польщі, де захистив докторську дисертацію. Директор Центру політичного аналізу та прогнозу (Польща). У публічних виступах він регулярно критикує режим Олександра Лукашенка, аналізує відносини Мінська і Москви, а також дає прогнози щодо політичної ситуації в регіоні. Часто виступає в українських та європейських медіа як коментатор з питань білоруської внутрішньої політики, міжнародних відносин, ролі Лукашенка, а також взаємодії Білорусі з Росією, ЄС, США та Китаєм. Його спеціалізація - авторитарні режими, політичні трансформації, гібридні війни, інтеграційні процеси Росії та Білорусі.

