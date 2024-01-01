Бан на рахунки й банківські картки: експерт оцінив підхід до боротьби з ухилянтами

Олександр Мусієнко впевнений у необхідності забезпечення "смарт-мобілізації" з вибірковим підходом.

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Олександр Мусієнко оцінив законопроект про мобілізацію / Колаж: Главред, фото: facebook.com/musiienkoua, 241 окрема бригада сил територіальної оборони ЗСУ

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко прокоментував розробку нових законопроектів, які можуть передбачати економічні обмеження для осіб, які ухиляються від військового призову та мобілізації.

В інтерв'ю Главреду він нагадав оцінку президента Володимира Зеленського про одного на фронті і шістьох працюючих в тилу платників податків.

"Тобто цим законопроектом варто забезпечити також і роботу економіки в тилу, адже ми не можемо виключити сплату податків, тому що це знищить нашу економіку", - говорить експерт.

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Він також упевнений в необхідності забезпечення так званої "смарт-мобілізації" з вибірковим підходом.

"Коли ми, з одного боку, мобілізуємо людей і гарантуємо їм виплати і соціальні пакети, а з іншого боку розуміємо, що економіка в тилу так само повинна працювати, платити податки, і тут повинен бути вибірковий підхід", - підкреслив співрозмовник.

При цьому він вважає, що запропонований законопроект про мобілізацію потребує доопрацювання.

"Є багато застережень щодо норми про обмеження банківських рахунків, заборону використання карток для людей, які можуть ухилятися від мобілізації. А це може спричинити кризові явища в банківській системі. Тому з цими застереженнями і потрібно працювати", - додав Мусієнко.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Мобілізація в Україні

Раніше повідомлялося про те, що скандальний законопроект про мобілізацію доопрацюють. Зараз у питаннях мобілізації нічого не змінилося - мобілізація здійснюється планово.

Нагадаємо, що Зеленський розповів про мобілізацію 500 тисяч осіб. За словами президента, це серйозна цифра і підкреслив, що йому необхідно більше аргументів, щоб підтримати напрямок цієї мобілізації.

Кабмін розробляє правила на мобілізацію 500 тисяч військових. Арахамія повідомив, що уряд мав би внести законопроект про мобілізацію, над яким він працює на прохання військових.

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