Трамп неочікувано змінив ставлення до Росії через війну - Politico

Юрій Берендій
15 вересня 2025, 14:29
Трамп протягом літа змінив позицію щодо Росії та почав тиснути на Кремль у питанні організації переговорів Зеленського і Путіна, зазначає Politico.
Трамп змінив ставлення до Росії через війну та вперщше назвав її агресором / Колаж Главред, фото: скріншот з відео, kremlin.ru

Про що йдеться у матеріалі Politico:

  • Трамп змінив думку щодо Росії
  • Президент США вперше назвав РФ - агресором у війні

Президент США Дональд Трамп вперше відкрито назвав Росію агресором у війні проти України. Про це повідомляє Politico.

Трамп вперше назвав Росію агресором

Він зазначив, що російські втрати у війні значно перевищують українські.

відео дня

"Цього тижня загинуло 8000 солдатів з обох країн. З Росії трохи більше, але коли ти агресор, ти втрачаєш більше", - сказав він під час спілкування з журналістами.

Трамп змінив позицію щодо війни Росії проти України

Раніше Трамп уникав засудження Москви за вторгнення. У лютому його адміністрація разом із Росією та Північною Кореєю відхилила резолюцію ООН на підтримку територіальної цілісності України та засудження Росії. США також виступили проти заяви G7, де РФ називали агресором, а в квітні Трамп звинуватив Україну у війні, заявляючи, що не можна починати війну проти країни, яка у двадцять разів більша, сподіваючись отримати лише кілька ракет.

Проте протягом літа позиція Трампа щодо Кремля змінилася. Адміністрація президента США посилила тиск на Путіна через блокування спроб організувати прямі мирні переговори з Володимиром Зеленським.

Оскільки посилення тиску не змусило Путіна сісти за стіл переговорів із Зеленським, у США зростають заклики до введення жорсткіших санкцій проти Росії.

Чи можуть санкції обвалити російську економіку - думка експерта

Як писав Главред, економіст і виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин пояснив, що санкціями обвалити російську економіку неможливо, поки існують країни, які допомагають РФ їх обходити. Росія досі витримує санкційний тиск здебільшого завдяки тому, що Китай практично повністю заміщує товари та ресурси, які РФ не може отримати через обмеження. А те, що Китай не виробляє сам, він постачає Росії, знаходячи шляхи обходу санкцій. Саме це перешкоджає ефективності обмежувальних заходів.

"Загальний обсяг товарообігу між Росією і США складає 3,5 мільярди доларів на рік. Це настільки мало, що прямі американські санкції щодо російських товарів не будуть мати жодного серйозного наслідку. Відтак, єдиний спосіб вплинути на Росію – це зменшити обсяг її експорту, тобто запровадити вторинні санкції проти тих країн, які купують російську нафту", - резюмує він.

Політика Трампа щодо війни Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп, ймовірно, не запроваджуватиме нових санкцій проти Росії через те, що низка європейських країн відмовляється виконати його ключові умови щодо припинення закупівель енергоносіїв у Росії. Про це повідомляє The New York Times.

Трамп визнає, що переоцінив готовність Володимира Путіна до миру та сумнівається у своєму впливі на нього. Водночас адміністрація США перекладає відповідальність за мирне врегулювання на Європу. За даними Axios, Трамп зізнався своєму оточенню, що помилково оцінював нібито прагнення Путіна до миру.

Президент США також зазначив, що переговори між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним залишаються невизначеними, і його терпіння щодо російського лідера вичерпується.

Інші новини:

Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

війна в Україні Дональд Трамп мирне врегулювання Трамп новини мирні переговори
Трамп неочікувано змінив ставлення до Росії через війну - Politico

РФ вдарила по Дніпропетровщині та Запоріжжю: є загиблий, поранені та руйнуванняФото

