Чи будуть відключення світла взимку: в Укренерго пояснили, чого чекати українцям

У період опалювального сезону українці матимуть безперебійний доступ до електроенергії лише за однієї умови.

Чи вимикатимуть світло взимку / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Чи повернеться Україна до графіків відключення світла

Як енергосистему готують до зими

В опалювальний сезон електроенергію, ймовірно, не відключатимуть, якщо з боку РФ не буде системних ударів по енергосистемі. Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго" у коментарі Укрінформу.

У компанії зазначили, що енергосистему наразі готують до зими. Зокрема, йдеться про відновлення пошкодженого росіянами обладнання та поповнення запасів матеріалів, необхідних для ремонтів.

При цьому, успішна робота енергосистеми буде залежати від інтенсивності ворожих ударів та швидкості проведення відновлювальних робіт.

"Якщо не буде нових системних атак на енергооб’єкти, є всі підстави розраховувати на проходження зимового сезону без обмежень споживання електроенергії... Як буде діяти ворог взимку та з якою силою очікувати обстрілів ми зараз не можемо передбачити. Але точно знаємо, що маємо бути готові до будь-яких сценаріїв", - повідомили у пресслужбі.

У компанії додали, що Україні вдалося відновити частину втраченої генерації та пошкоджені елементи системи передачі. Крім цього, на ситуацію в українській енергосистему впливають нові невеликі електростанції.

Як писав Главред, РФ вкотре почала обстрілювати енергетичні обʼєкти України. Відтак, у ніч на понеділок, 8 вересня, Росія здійснила масовану атаку по об’єкту теплової генерації в Київській області.

Нещодавно директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко назвав два обласні центри, які можуть залишитися без тепла і світла у випадку ракетно-дронових атак.

Водночас очільник Міненерго Герман Галущенко заявляв, що взимку 2025-2026 року, за попередніми прогнозами, українці не замерзнуть та не залишаться без світла. Хоча ситуація в енергетиці складна через удари країни-агресорки Росії.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

