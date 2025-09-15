Рус
Чому 16 вересня не можна вирушати в далеку дорогу: яке церковне свято

Віталій Кірсанов
15 вересня 2025, 10:51
39
16 вересня не слід свататися - сімейне життя складеться важко.
16 вересня: яке церковне свято і що не можна робити
16 вересня: яке церковне свято і що не можна робити

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 14 вересня
  • Що не можна робити 16 вересня
  • Народні прикмети і традиції

У вівторок, 16 вересня, віряни святкують день пам'яті святої великомучениці Євфимії. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 14 вересня

Євфимія народилася в місті Халкідон (тепер район Стамбула) у знатній і благочестивій родині. Коли під час правління імператора Діоклетіана (кінець III ст.) почалося жорстоке переслідування християн, правитель міста Пратесіан наказав усіх вірних змушувати приносити жертви язичницьким богам.

відео дня

Євфимія разом з одновірцями відмовилася від участі в ідолопоклонних обрядах. Її схопили і піддали нелюдським мукам: бичували, катували на колесі, кидали у вогонь і диким звірам. За переказами, лев, випущений на Євфимію, лише пошкодив їй тіло, але не розірвав на смерть. Звір ласкаво лизнув їй ноги, і мучителі, не витримавши дивного видовища, закололи святу списом. Так близько 304 року вона прийняла мученицьку кончину.

Що не можна робити 16 вересня

  • Не можна вирушати в далеку дорогу - вважається, що така подорож принесе невдачу.
  • Забороняється працювати з вогнем - він "не слухається" людини і може нашкодити.
  • Не слід свататися - сімейне життя складеться важко.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

  • теплий і сонячний день - чекайте на довгу й ласкаву осінь;
  • дощ - до мокрої осені та початку зими;
  • літає багато павутини - буде тепла і довга осінь;
  • вранці туман швидко розсіюється - до ясної і сухої погоди вдень;
  • світлий місяць у колі - незабаром піде дощ.

У народі 16 вересня носило назву Вітряк. Оскільки часто в цей період встановлювалася вітряна погода, змінювалися сезони.

Іменини 16 вересня

Які завтра іменини: Віктор, Григорій, Йосип, Олексій, Сергій, Людмила.

Талісманом людини, народженої 16 вересня, є яшма. З найдавніших часів яшму сприймали як оберіг гармонії та вишуканої краси. У китайській лікувальній традиції її наділяли властивістю очищати й оздоровлювати внутрішні органи людини.

свято прикмети календар свят церковне свято
