Чому 16 вересня не можна вирушати в далеку дорогу: яке церковне свято

16 вересня не слід свататися - сімейне життя складеться важко.

https://glavred.net/holidays/pochemu-16-sentyabrya-nelzya-otpravlyatsya-v-dalniy-put-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-10698119.html Посилання скопійоване

16 вересня: яке церковне свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 14 вересня

Що не можна робити 16 вересня

Народні прикмети і традиції

У вівторок, 16 вересня, віряни святкують день пам'яті святої великомучениці Євфимії. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 14 вересня

Євфимія народилася в місті Халкідон (тепер район Стамбула) у знатній і благочестивій родині. Коли під час правління імператора Діоклетіана (кінець III ст.) почалося жорстоке переслідування християн, правитель міста Пратесіан наказав усіх вірних змушувати приносити жертви язичницьким богам.

відео дня

Євфимія разом з одновірцями відмовилася від участі в ідолопоклонних обрядах. Її схопили і піддали нелюдським мукам: бичували, катували на колесі, кидали у вогонь і диким звірам. За переказами, лев, випущений на Євфимію, лише пошкодив їй тіло, але не розірвав на смерть. Звір ласкаво лизнув їй ноги, і мучителі, не витримавши дивного видовища, закололи святу списом. Так близько 304 року вона прийняла мученицьку кончину.

Що не можна робити 16 вересня

Не можна вирушати в далеку дорогу - вважається, що така подорож принесе невдачу.

Забороняється працювати з вогнем - він "не слухається" людини і може нашкодити.

Не слід свататися - сімейне життя складеться важко.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

теплий і сонячний день - чекайте на довгу й ласкаву осінь;

дощ - до мокрої осені та початку зими;

літає багато павутини - буде тепла і довга осінь;

вранці туман швидко розсіюється - до ясної і сухої погоди вдень;

світлий місяць у колі - незабаром піде дощ.

У народі 16 вересня носило назву Вітряк. Оскільки часто в цей період встановлювалася вітряна погода, змінювалися сезони.

Іменини 16 вересня

Які завтра іменини: Віктор, Григорій, Йосип, Олексій, Сергій, Людмила.

Талісманом людини, народженої 16 вересня, є яшма. З найдавніших часів яшму сприймали як оберіг гармонії та вишуканої краси. У китайській лікувальній традиції її наділяли властивістю очищати й оздоровлювати внутрішні органи людини.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред