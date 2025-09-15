Чому 16 вересня не можна вирушати в далеку дорогу: яке церковне свято

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято 14 вересня
- Що не можна робити 16 вересня
- Народні прикмети і традиції
У вівторок, 16 вересня, віряни святкують день пам'яті святої великомучениці Євфимії. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 14 вересня
Євфимія народилася в місті Халкідон (тепер район Стамбула) у знатній і благочестивій родині. Коли під час правління імператора Діоклетіана (кінець III ст.) почалося жорстоке переслідування християн, правитель міста Пратесіан наказав усіх вірних змушувати приносити жертви язичницьким богам.
Євфимія разом з одновірцями відмовилася від участі в ідолопоклонних обрядах. Її схопили і піддали нелюдським мукам: бичували, катували на колесі, кидали у вогонь і диким звірам. За переказами, лев, випущений на Євфимію, лише пошкодив їй тіло, але не розірвав на смерть. Звір ласкаво лизнув їй ноги, і мучителі, не витримавши дивного видовища, закололи святу списом. Так близько 304 року вона прийняла мученицьку кончину.
Що не можна робити 16 вересня
- Не можна вирушати в далеку дорогу - вважається, що така подорож принесе невдачу.
- Забороняється працювати з вогнем - він "не слухається" людини і може нашкодити.
- Не слід свататися - сімейне життя складеться важко.
Народні прикмети та традиції
Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:
- теплий і сонячний день - чекайте на довгу й ласкаву осінь;
- дощ - до мокрої осені та початку зими;
- літає багато павутини - буде тепла і довга осінь;
- вранці туман швидко розсіюється - до ясної і сухої погоди вдень;
- світлий місяць у колі - незабаром піде дощ.
У народі 16 вересня носило назву Вітряк. Оскільки часто в цей період встановлювалася вітряна погода, змінювалися сезони.
Іменини 16 вересня
Які завтра іменини: Віктор, Григорій, Йосип, Олексій, Сергій, Людмила.
Талісманом людини, народженої 16 вересня, є яшма. З найдавніших часів яшму сприймали як оберіг гармонії та вишуканої краси. У китайській лікувальній традиції її наділяли властивістю очищати й оздоровлювати внутрішні органи людини.
Вам може бути цікаво:
- Православний календар на вересень 2025: коли потрібно йти до церкви
- "Не я б'ю - верба б'є": що потрібно освятити в церкві на Вербну неділю
- Радониця і батьківські суботи: дати всіх поминальних днів у 2025 році
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред