В Україні обмежать перекази за картками: кого торкнуться зміни

Деяким українцям заборонять здійснювати переказ коштів на карту. Главред розповість, кому загрожує блокування.

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В Україні обмежать перекази по картах / колаж: Главред, фото: УНІАН

Національний банк України працює над новим законопроєктом, згідно з яким українцям можуть обмежити грошові перекази на карту. Про це повідомив народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю Укрінформ.

Згідно зі словами нардепа, торкнеться обмеження тих, хто зловжив "аномальними операціями" і не торкнеться практично 99% безготівкових операцій.

Він також додав, що "аномальними" операціями називають ті, які використовуються для торгівлі:

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наркотиками

нелегальним спиртом і тютюном

послугами ігрового бізнесу

"Це великі злочинні "бізнеси", які намагаються залучити до своїх схем багатьох фізичних осіб", - пояснив нардеп.

До того ж, в Україні є випадки, коли пенсіонер отримує на картку від 100 незнайомих людей різні суми, що говорить про залучення особи до протиправної діяльності.

"На жаргоні злочинців це називається "дропер", коли пенсіонер віддає свою картку начебто "в оренду" і за невеликий відсоток акумулює на ній надходження від невідомих людей, а потім перекидає ці кошти злочинцю. Це я як приклад навів, варіанти схем можуть бути різні. Таким ось операціям Нацбанк і пропонує протидіяти. Система безготівкових розрахунків не може використовуватися для злочинної діяльності, це очевидно. Тому позиція НБУ для мене абсолютно зрозуміла", - резюмував Гетманцев.

Хто такий Данило Гетманцев Гетманцев Данило - український політик, юрист і науковець. З 2019 року - народний депутат України 9-го скликання від партії "Слуга народу". Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики. Доктор юридичних наук, професор, повідомляє Вікіпедія.

Грошові перекази в Україні

Як повідомляв Главред, банки в Україні вже деякий час встановлюють ліміти для грошових переказів з картки на картку, щоб протидіяти шахрайству та відмиванню грошей. Обмежуються не тільки суми переказів, а й кількість транзакцій. Однак ці ліміти різняться залежно від фінустанови, повідомляє портал "Обозреватель".

Також, в Україні не блокують банківські картки для отримання пенсії, якщо за ними немає тривалого руху коштів, однак можуть перестати нараховувати пенсію. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

Крім іншого, у новому і гучному законопроєкті про мобілізацію в Україні був пункт про внесення ухильників до бази боржників. Ця ідея викликала у багатьох масу запитань. Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський поставив крапку в цьому питанні.

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