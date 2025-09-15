Школа в Норвегії очима українки: чому прості завдання викликали "культурний шок"

Завдання в норвезькій школі настільки прості, що більше нагадують вправи з дитячого садка або початкової школи.

Аліна Ядчишина розповіла про вимоги в норвезьких школах / Колаж: Главред, фото: скріншот

Ви дізнаєтеся:

Дітям пропонують розфарбувати предмети у відповідні кольори

Українка Аліна Ядчишина, яка зараз живе з донькою в норвезькому місті Буде, розповіла про шкільні завдання, які отримує її дитина - і була шокована їхнім рівнем.

За її словами, завдання в норвезькій школі настільки прості, що більше нагадують вправи з дитячого садка або початкової школи в Україні. Враженнями жінка поділилася у своєму TikTok.

відео дня

Наприклад, дітям пропонують розфарбувати предмети у відповідні кольори - сонце жовтим, грушу - зеленим, яблуко - червоним.

Інше завдання: вибрати хибне твердження, наприклад - "собака може гавкати, нюхати, їсти, але не може рахувати".

Аліна зазначила, що здивована тим, наскільки легкі завдання ставлять дітям такого віку.

/ Скриншот

У коментарях люди підтримують тезу, що хоча такі вправи в Норвегії можуть здатися дуже простими, це не обов'язково мінус - методи навчання і підхід до освіти сильно різняться:

У молодших групах дитячого садка в Україні теж задають такі завдання;

У норвезьких дітей стабільна психіка і менше стресу, незважаючи на "просте" навчання;

Діти із задоволенням ходять до школи;

Не завжди корисно, коли вже з першого класу дитину змушують читати цілу сторінку;

Таке м'яке навантаження краще зберігає інтерес і здоров'я учнів та батьків.

В Україні зростає кількість "мінувань" шкіл: що кажуть експерти

З початку року в Україні значно зросла кількість неправдивих повідомлень про мінування шкіл та інших навчальних закладів. Як повідомили в Національній поліції, у 2025 році таких інцидентів зафіксовано вдвічі більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

На думку фахівців, таке зростання вказує на те, що багато підлітків і дітей не розуміють усієї серйозності таких вчинків. Для них це часто просто спосіб розважитися, привернути до себе увагу, взяти участь в інтернет-флешмобі або продемонструвати зухвалість, не замислюючись про юридичні та моральні наслідки.

Раніше повідомлялося про гучний скандал у київській школі. Ювенальні поліцейські вже проводять перевірку за фактом інциденту під час шкільної вистави.

Нагадаємо, раніше Главредчим відрізняється в'язниця в Норвегії. Багато хто не розуміє, що в Норвегії з в'язницею, адже вона зовсім не схожа на установу, де люди відбувають покарання.

Про персону: Аліна Ядчишина Разом із сім'єю проживала в Харкові, а після початку повномасштабного російського вторгнення виїхала до Норвегії. Навчалася в ХНМУ (Харківський Національний Медичний Університет). Працювала в Навчальному центрі естетичної косметології. Жінка веде сторінки в соцмережах, де ділиться враженнями про життя в Норвегії.

