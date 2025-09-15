Рус
"Простір для маневру": експерт оцінив кроки США щодо Білорусі

Анна Косик
15 вересня 2025, 14:40оновлено 15 вересня, 15:15
Кроки США у сторону Білорусі наразі мають гуманітарний характер.
'Простір для маневру': експерт оцінив кроки США щодо Білорусі
Яким може бути результат обговорення певних питань між Лукашенком і представниками США / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Що сказав Усов:

  • США зараз не зможуть позбавити Білорусь залежності від РФ
  • У Лукашенка може з'явитися простір для маневру без Росії
  • Трамп може діяти щодо Білорусі в рамках певної стратегії

Нещодавно представник США провів зустріч із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Можна припустити, що такий крок Штати зробили з метою вивести Білорусь з орбіти країни-агресорки Росії.

Однак насправді це наразі неможливо. Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник Центру політичного аналізу та прогнозу доктор політичних наук Павло Усов.

відео дня

Як Росія "задушила" Білорусь

За словами експерта, після 2020 року в стратегічному, політичному та економічному плані Білорусь фактично стала проксі російських гібридних операцій на Заході.

Також на ситуацію вплинули імміграційна криза на кордонах ЄС, прикордонні провокації та використання території для нападу на Україну, а також розміщення російської ядерної зброї.

"Але навіть у таких умовах, як показував досвід 1950–1960-х років, за всеосяжного контролю на той час Радянського Союзу, а тепер РФ не грати на цьому полі, з погляду реальної політики було б помилкою. Тобто навіть у цих умовах, коли є російська воля в Білорусі, не намагатися розігрувати якісь партії з погляду адміністрації Трампа помилково", - зауважив Усов.

Яку стратегію може мати Трамп щодо Білорусі

Наразі США і Білорусь обговорюють гуманітарні питання, можливі точкові скасування окремих санкцій та ймовірність відновлення дипломатичних відносин.

"Посольство США в Білорусі зараз не працює, і поява повноцінного американського посла в Білорусі стала б певною мірою підтвердженням її суб'єктності, яку країна фактично втратила після 2022 року", - наголосив Усов.

Для Лукашенка це також має значення та може відкрити певний простір для маневру. Але в умовах всебічної залежності Білорусі від Росії очікувати, що Лукашенко кинеться змінювати курс, не доводиться.

Дивіться відео про "потепління" між США і Білоруссю:

Ситуація в Білорусі - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 12 вересня всі прикордонні переходи Польщі з Білоруссю закрили до подальшого повідомлення. Прикордонники натягнули колючий дріт і встановили загороджувальні щити.

Напередодні стало відомо, що російсько-білоруських навчаннях "Запад-2025", які розпочалися в Білорусі, диктатори РФ і Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко відпрацьовують стратегії війни із Заходом.

Раніше повідомлялося, що 11 вересня 52 колишніх політичних ув'язнених у Білорусі безпечно перетнули литовський кордон. Ймовірно, це відбулося в обмін на те, що Штати скасували санкції проти білоруського державного авіаперевізника "Белавіа".

Більше новин:

Про персону: Павло Усов

Павло Усов - білоруський політолог, родом із Могильова. Випускник історичного факультету Могильовського держуніверситету, пізніше навчався в аспірантурі БДУ і продовжив наукову кар'єру в Польщі, де захистив докторську дисертацію.

Директор Центру політичного аналізу та прогнозу (Польща). У публічних виступах він регулярно критикує режим Олександра Лукашенка, аналізує відносини Мінська і Москви, а також дає прогнози щодо політичної ситуації в регіоні.

Часто виступає в українських та європейських медіа як коментатор з питань білоруської внутрішньої політики, міжнародних відносин, ролі Лукашенка, а також взаємодії Білорусі з Росією, ЄС, США та Китаєм.

Його спеціалізація - авторитарні режими, політичні трансформації, гібридні війни, інтеграційні процеси Росії та Білорусі.

