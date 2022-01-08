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За благодійність і подарунки доведеться платити: українцям світить новий податок

8 січня 2022, 16:36

Офіційні доходи українців порівняють з витратами, а з незадекларованої різниці змусять сплатити податок.

Податок
На українців чекає новий податок / Фото: УНІАН

Українців можуть зобов'язати платити податки з неофіційних доходів.

Для цього податкова служба почне застосовувати непрямі методи податкового контролю, пише Finance.ua.

Як будуть обчислювати неплатників

Відзначається, що офіційні доходи українців порівняють з витратами, а з незадекларованої різниці змусять сплатити податок.

Якщо людина не зможе підтвердити походження грошових коштів, її змусять сплатити податок на різницю.

Що хочуть обкласти податками

  • незалежна професійна діяльність;
  • доходи не від офіційного роботодавця
  • кошти, які прийшли з іншої країни;
  • дохід від здачі в оренду нерухомого майна;
  • дохід від інвестицій;
  • подарунок;
  • прощені борги та кредити, сума яких перевищує чверть мінімальної заробітної плати;
  • прибуток від продажу продукції тваринництва, якщо сума перевищує 50 мінімальних зарплат;
  • кошти, отримані як благодійна або нецільова допомога;
  • гроші від продажу нерухомого майна.

Не потрібно буде платити податки за дрібні активи: заощадження до 400 тисяч гривень, житлову нерухомість, площа якої не перевищує 120 квадратів і один автомобіль.

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Якщо всі активи громадян перевищують вищеописані, а українці до вересня не подадуть нульову декларацію, то доведеться заплатити:

  • 5% за нерухомість, валюту, авто, права інтелектуальної власності, майно юридичних осіб;
  • 2,5% з ОВДП;
  • 10% з решти власності.

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Раніше повідомлялося, що в Україні зросли ставки низки податків. Це пов'язано з підвищенням показників мінімальної заробітної плати.

Йдеться про єдиний соціальний внесок (ЄСВ), так званий єдиний податок, який сплачують ФОП, які працюють за спрощеною системою оподаткування.

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