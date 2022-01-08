За благодійність і подарунки доведеться платити: українцям світить новий податок

На українців чекає новий податок / Фото: УНІАН

Українців можуть зобов'язати платити податки з неофіційних доходів.

Для цього податкова служба почне застосовувати непрямі методи податкового контролю, пише Finance.ua.

Як будуть обчислювати неплатників

Відзначається, що офіційні доходи українців порівняють з витратами, а з незадекларованої різниці змусять сплатити податок.

Якщо людина не зможе підтвердити походження грошових коштів, її змусять сплатити податок на різницю.

Що хочуть обкласти податками

незалежна професійна діяльність;

доходи не від офіційного роботодавця

кошти, які прийшли з іншої країни;

дохід від здачі в оренду нерухомого майна;

дохід від інвестицій;

подарунок;

прощені борги та кредити, сума яких перевищує чверть мінімальної заробітної плати;

прибуток від продажу продукції тваринництва, якщо сума перевищує 50 мінімальних зарплат;

кошти, отримані як благодійна або нецільова допомога;

гроші від продажу нерухомого майна.

Не потрібно буде платити податки за дрібні активи: заощадження до 400 тисяч гривень, житлову нерухомість, площа якої не перевищує 120 квадратів і один автомобіль.

Реклама

Якщо всі активи громадян перевищують вищеописані, а українці до вересня не подадуть нульову декларацію, то доведеться заплатити:

5% за нерухомість, валюту, авто, права інтелектуальної власності, майно юридичних осіб;

2,5% з ОВДП;

10% з решти власності.

читайте такожУкраїнцям світить "податок на город": кому і коли доведеться розщедритися

Раніше повідомлялося, що в Україні зросли ставки низки податків. Це пов'язано з підвищенням показників мінімальної заробітної плати.

Йдеться про єдиний соціальний внесок (ЄСВ), так званий єдиний податок, який сплачують ФОП, які працюють за спрощеною системою оподаткування.

читайте такожВ Україні вводять "податок на город": кого звільнять від платежів

Читайте ще: