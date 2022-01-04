Українцям накрутили податки: хто і чому заплатить більше

В Україні зростуть податки / Фото: УНІАН

З 1 січня 2022 року в Україні зросли ставки ряду податків. Це пов'язано з підвищенням показників мінімальної заробітної плати.

Йдеться про єдиний соціальний внесок( ЄСВ), так званий єдиний податок, який платять ФОП, що працюють за спрощеною системою оподаткування, пише Главком.

Зростання ЄСВ

Мінімальний розмір ЄСВ:

з 1 січня 2022 року-1430 грн;

з 1 жовтня - 1474 грн.

Максимальний розмір ЄСВ:

з 1 грудня 2021 - 21 450 грн;

з 1 жовтня 2022 - 22 110 грн.

Квартальна сума податку складе 4070 грн. У податковій декларації за 2021 рік потрібно вказати зміну розміру ЄСВ: з січня по листопад – 1 320 грн, а в грудні – 1 430 грн.

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Єдиний податок для ФОП

першої групи в 2022 році складе 248,1 грн (не більше 10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня);

другої групи податок зріс до 1300 грн (20% від "мінімалки"), для третьої групи – сума становить 5% від доходу.

Доходи ФОП, які працюють за загальною системою оподаткування, отримані протягом календарного року від господарської діяльності, оподатковуватимуться за ставкою 18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору від чистого доходу.

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Раніше повідомлялося про те, що в Україні вводяться нові законодавчі правила, які істотно змінюють розмір акцизної ставки на алкогольні напої, а також саму систему її розрахунку. У зв'язку з цим варто чекати істотного зростання цін на алкогольні напої.

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