В Україні зросте податок на нерухомість: хто заплатить 25 тисяч за квартиру

/ УНІАН

В Україні зросте податок на нерухоме майно. Зміни в оподаткуванні заплановані з 1 січня 2022 року.

Податок на нерухоме майно для власників так званих надлишкових квадратних метрів в 2022 році збільшиться через зростання мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму з 4723 гривень до 6500 грн, розповіли у податковій.

Відповідно, саме до цього показника і прив'язана сума податку на нерухомість для українців.

При цьому загальна ставка податку на квадратний метр становить 1,5% від розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року. Якщо в 2021 році це було 90 грн за 1 кв. м, то в 2022 році його розмір зросте до 97,50 грн.

Звернемо увагу, що податком на нерухомість обкладається площа, що знаходиться у власності фізичної особи і перевищує для квартири 60 кв.м і 120 кв. м – для приватного будинку.

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Додамо, що найбільше заплатять власники квартир і приватних будинків, площа яких перевищує 300 кв.м і 500 кв. м відповідно. Сума податку збільшується до 25 тис. грн на рік за кожен такий об'єкт житлової нерухомості.

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Раніше повідомлялося про те, що в Україні вводяться нові законодавчі правила, які істотно змінюють розмір акцизної ставки на алкогольні напої, а також саму систему її розрахунку. У зв'язку з цим варто чекати істотного зростання цін на алкогольні напої.

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