На українців "повісять" податок на Google: посилки з eBay дорожчають

eBay підвищує вартість своїх послуг / ebay.com

Українцям приходять повідомлення про те, що популярний ecommerce-сервіс eBay підвищує вартість своїх послуг.

Компанія попередила українських користувачів про те, що повинна додати 20% податку на додану вартість до своїх послуг, повідомляє ain.ua.

Чому дорожчають посилки для українців

Підвищення цін eBay пов'язано з тим, що в січні 2022 року набуває чинності так званий закон про податок на Google.

Ставка буде застосована до кожної оплати послуги, яку будуть робити українські користувачі.

У eBay уточнили, що зміна ніяк не відіб'ється на товарних оголошеннях і користувачам майданчика не доведеться нічого міняти.

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При цьому в компанії радять більше читати про ці зміни у відповідному розділі сайту підтримки.

/ Скріншот ain.ua

Податок на електронні послуги: про що новий закон

Згідно із законом, до послуг, що поставляються через Інтернет відносяться:

поставки зображень або текстів, у тому числі фотографій, електронних книг і журналів;

поставки аудіовізуальних творів, відео за запитом, ігри (в тому числі - азартні), включаючи поставки послуг з участі в таких іграх;

надання доступу до інформаційних, комерційних, освітніх та розважальних електронних ресурсів;

надання в користування хмарних технологій для розміщення даних;

постачання (передача прав на використання) програмного забезпечення та оновлень до нього, а також дистанційне обслуговування програмного забезпечення та електронного обладнання;

надання рекламних послуг в Інтернеті, мобільних додатках та інших електронних ресурсах.

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Податок на Google: до чого готуватися технологічним гігантам

У пояснювальній записці також наводиться аргумент, що вже досить багато країн у світі зобов'язали нерезидентів сплачувати податок на додану вартість з продажу електронних послуг.

Йдеться про технологічні гіганти - Apple, Google, Microsoft, Netflix, Wargaming Group , Bloomberg, Alibaba, Booking.com.

"У свою чергу встановлення особливих правил оподаткування ПДВ електронних послуг стає звичайною практикою в іноземних державах, наприклад, в країнах Європейського Союзу, Австралії, Білорусі, Казахстані, Росії та інших", - сказано в документі.

Нагадаємо, законопроект, що передбачає введення податку на додану вартість у процесі надання світовими технологічними корпораціями цифрових послуг в Україні, був проголосований Верховною Радою в першому читанні в середу, 17 лютого. Ініціативу підтримали 286 парламентаріїв. Пізніше його підписав президент Володимир Зеленський.

В Україні прогнозується значне подорожчання комп'ютерних ігор.

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