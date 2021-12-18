На українців чекає підвищення податків: Зеленський підписав "ресурсний" закон

Володимир Зеленський підписав "ресурсний" закон / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про збалансованість бюджетних надходжень ("ресурсний" законопроект №5600).

Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" № 1914-ІХ спрямований на зміцнення ресурсної бази бюджетів та запобігання бюджетним втратам через ухилення від оподаткування. Зокрема, передбачена індексація ставок деяких податків, зміна підходів до оподаткування ПДВ та акцизним податком тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет, пива, а також рентною платою за використання надр для видобутку руд заліза, повідомляє прес-служба глави держави.

Крім того, документ передбачає підвищення окремих ставок екологічного податку, введення мінімального податкового зобов'язання податку з потенційно можливого мінімального доходу з земельної ділянки сільськогосподарського призначення, за винятком ділянок членів дачних і садівничих кооперативів, сільгоспугідь громадян у межах населених пунктів, земель на окупованій території або лінії розмежування на період проведення ООС.

Також передбачено встановлення для великих платників податків обмеження на перенесення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств минулих років.

Закон також містить норми щодо врегулювання проблемних питань оподаткування та забезпечення підтримки бізнесу.

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Серед іншого, закон передбачає збільшення ставок податків, акцизів та інших платежів до держбюджету.

ставка акцизного податку на алкогольні напої, екологічного податку та рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України збільшується на 5%;

ставка рентної плати за користування надрами з метою, не пов'язаних з видобутком корисних копалин, рентної плати за спеціальне використання води та рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів збільшується на 14,5%;

діюча ставка акцизу за 1 л пива замінюється на ставку за 1 л 100-відсоткового спирту, виходячи із середньозваженої міцності пива за 2019-2020 роки 4,88 відсотка об'ємних одиниць та індексу споживчих цін за 2020 рік 5%.

запроваджується для власників та користувачів земельних ділянок сільськогосподарського призначення мінімальне податкове зобов'язання з 1 гектара такої землі.

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