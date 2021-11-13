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Яйця до Нового року подорожчають до 40 гривень: експерт розповіла, чому

13 листопада 2021, 13:30

Експерт також пояснила, з якої причини не дешевшає соняшникова олія - навіть після того, як в Україні знизилися ціни на сировину для виробництва.

Яйце
Яйця до Нового року подорожчають до 40 гривень / УНІАН

Курячі яйця в Україні незабаром подорожчають від 8 до 14%. Вже наприкінці грудня яйця можуть коштувати 38-40 гривень за десяток. Такий прогноз озвучила аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" Світлана Литвин, повідомляє портал Аgronews.

Зараз десяток яєць в середньому коштує приблизно 35,20 гривні, а з початку листопада ціна зросла на 1%. Як пояснює Литвин, тут виступає сезонний фактор.

"Зменшення пропозиції призводить до зростання ціни. Подібну тенденцію ми будемо поступово спостерігати до новорічних свят, коли ціна на курячі яйця досягне показника 38-40 грн за 10 штук", – заявила Литвин.

В Україні вже в листопаді може подорожчати картопля. Як пояснює директор насіннєвої компанії "Агріко Україна" Микола Гордійчук, ціни на продукт ще нестабільні. До того ж, через колишню спекотну осінню погоду зараз продаються в роздробі багато дрібних і нетоварних бульб.

"Думаю, реально ціна стабілізується тільки в листопаді. Тоді буде зрозуміло, скільки картоплі і якої якості закладено в сховища. До тих пір очікувати підвищення ціни на картоплю не варто", - сказав він.

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До слова, раніше в Україні на тлі хорошого врожаю стали знижуватися закупівельні ціни на сировину для виробництва соняшникової олії. І зараз тонна соняшнику в районі 18-19 тисяч ‒ подешевшало приблизно на тисячу-дві. Однак говорити про падіння цін на сам продукт не доводиться. Літр олії в роздробі все одно коштує в середньому дорожче 66 гривень, і ціна може піднятися ще на 2-3%.

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Нагадаємо, раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

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